 SAM iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jaunųjų sportininkų sveikatos patikroms

SAM iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jaunųjų sportininkų sveikatos patikroms

2026-09-28 14:06
BNS inf.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jauniesiems sportininkams, kurie pagal šiemet įsigaliojusią tvarką turi sveikatą tikrintis pas sporto medicinos gydytoją.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>SAM iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jaunųjų sportininkų sveikatos patikroms</span>
SAM iki 2028 metų nustatė pereinamąjį laikotarpį jaunųjų sportininkų sveikatos patikroms / Asociatyvi magnific nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Iki 2028 metų sausio 1 dienos nepilnamečiai meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapų sportininkai, sportuojantys aštuonias ar daugiau akademinių valandų per savaitę, galės dalyvauti aukšto meistriškumo treniruotėse ir varžybose turėdami galiojantį šeimos gydytojo išduotą Mokinio sveikatos pažymėjimą.

Ministerijos teigimu, sprendimas priimtas išaugus jaunųjų sportininkų srautams pas sporto medicinos gydytojus ir pradėjus formuotis eilėms Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamente.

Nuo birželio pabaigos galiojanti tvarka numato, kad minėtų grupių nepilnamečius sportininkus, taip pat aukšto meistriškumo ugdymo etapo sportininkus turi tikrinti sporto medicinos gydytojas. Po patikros jiems išduodama Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma.

SAM nurodo, kad pereinamasis laikotarpis leis sportininkams tęsti treniruotes ir dalyvauti varžybose, kol jie laukia sporto medicinos gydytojo konsultacijos ir sveikatos patikrinimo.

Šiame straipsnyje:
SAM
jaunieji sportininkai
Sveikata
pažymėjimas
medicininė pažyma

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų