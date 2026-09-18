SAM dėmesys slaugytojams: galės daugiau dirbti savarankiškai, žadami priedai

„Šeimos gydytojo komanda turi veikti kaip komanda – kiekvienas specialistas turi atlikti tas funkcijas, kurioms yra pasirengęs. Nemažai gydytojo laiko užima darbai, kuriuos pagal savo kompetenciją gali atlikti slaugytojas. Taigi pakeitimais siekiame, kad gydytojas daugiau laiko galėtų skirti pacientui, kuriam reikia būtent jo konsultacijos, diagnozės nustatymo ar gydymo sprendimo, o slaugytojas turėtų daugiau galimybių savarankiškai panaudoti savo profesines žinias ir kompetenciją“, – sakė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrino slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams.
Vienas iš pokyčių – slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pavyzdžiui, prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą tam tikrus kraujo tyrimus – protrombino laiko ir tarptautinio normalizacijos santykio, aktyvinto dalinio tromboplastino laiko, kraujo grupės ir rezus faktoriaus nustatymo – galės skirti šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.
Daugiau galimybių numatyta ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. A grupės beta hemolizinio streptokoko greitąjį antigeno testą, kai reikės spręsti dėl antibakterinio gydymo tikslingumo, taip pat galės skirti šeimos gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.
Išplėstinės praktikos slaugytojams taip pat suteikta daugiau galimybių skirti ir vertinti kai kuriuos pasėlių tyrimus. Jie galės vertinti šlapimo pasėlio tyrimų rezultatus, kai įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir tyrimo reikia sprendžiant dėl antibakterinio gydymo. Taip pat jų kompetencijai priskiriami tam tikri išmatų, žaizdų ir nosiaryklės bei gerklės pasėlių tyrimai, kai įtariama bakterinė infekcija.
Pagal atnaujintą tvarką slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai galės atlikti greitąjį rota, adeno arba rota, adeno ir noro virusų antigeno testą, kai pacientui įtariamas virusinės kilmės viduriavimas.
Taip pat numatyta, kad už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą bei kai kurias kitas vakcinavimo paslaugas bus mokami skatinamieji priedai. Tarp jų – priedai už rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimą gripo vakcina bei visų gyventojų skiepijimą nuo COVID-19 ligos.
Pakeitimai įsigalios 2026 m. spalio 1 d. ir bus taikomi apmokant nuo šios datos suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
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