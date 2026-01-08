Šalčiai ir toliau nesitrauks: iš medikų – svarbus įspėjimas

Kaip pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, iki savaitės pabaigos daugiausia pasnigs pietrytiniuose rajonuose, o kitur sniego iškris nedaug, tačiau naktimis (ypač kažkur šalyje pragiedrėjus) gali stipriau pašalti.
„Vietomis oro temperatūra gali nukristi iki 15–20 laipsnių šalčio ar netgi dar labiau. Taigi, šiltų rūbų ir toliau prireiks, o ženklaus atšilimo kol kas neverta tikėtis. Tokią progą vertėtų išnaudoti žiemos pramogoms, kadangi praėjusiais metais žiema šalčiu ir sniegu nepalepino“, – teigė sinoptikai.
Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus specialistai priminė, kad kai kurios pramogos ar laisvalaikio leidimo būdai žiemą gali būti itin pavojingi.
Štai žūklė ant ledo pavojinga ne tik dėl įlūžimo, bet ir dėl nušalimo.
„Šis pacientas atvyko dėl skausmingų pūslių ant pirštų, atsiradusių nušalus žvejybos metu. Suteikus skubią pagalbą jis buvo išleistas gydytis namuose, tačiau kaip šie nušalimai sugis – parodys tik laikas“, – prie nuotraukos, kurioje užfiksuota skausmingai atrodanti ranka, feisbuke ketvirtadienį rašė gydymo įstaigos atstovai.
Kas vyksta kūne?
Šaltyje kraujagyslės susiaurėja, pirštuose ir veide sumažėja kraujotaka.
Audiniuose gali formuotis ledo kristalai, pažeidžiantys ląsteles.
Atšilus kyla uždegimas ir smulkių krešulių susidarymas – pažeidimas gali progresuoti net po atšilimo.
Kaip atpažinti nušalimą?
Oda tampa šalta ir nejautri, po atšilimo – stipriai skauda.
Pūslės ar pilkšva oda gali atsirasti tik po 24–48 val.
Jei oda atrodo ir jaučiasi normali po atšilimo, tuomet greičiausiai nušalimo nėra.
Įtarti sunkesnį nušalimą galima, jei:
Buvote veikiami žemesnės nei 10 laipsnių šalčio temperatūros;
Oda buvo atidengta, drabužiai ploni ar drėgni;
Jaučiate dilgčiojimą, skausmą ar nejautrą pirštuose, rankose, pėdose ar kojose.
„Mitas, kad alkoholio gurkšnis padės sušilti. Alkoholis plečia kraujagysles, todėl kūnas praranda šilumą greičiau, slopina šalčio pojūtį – didina nušalimo ir hipotermijos riziką“, – priminė medikai.
Kaip apsisaugoti nuo nušalimo?
Tinkamai apsirenkite ir nesušlapkite.
Veidą ir rankas pasitepkite riebiu kremu be vandens.
Nevartokite alkoholio ir nerūkykite – nikotinas ir alkoholis sutrikdo kraujotaką.
Savipagalba nušalus:
Eikite į šiltą vietą, nuimkite papuošalus.
Saugokite nušalusias vietas nuo trynimo ir traumų.
Šildykite šiltu (ne karštu) vandeniu apie 30 min.
Aloe vera turintys tepalai gali padėti greitesniam gijimui.
Netrinkite, nešildykite prie ugnies, nevartokite alkoholio, nerūkykite.
„Skausmui – ibuprofenas arba aspirinas (suaugusiems), nes mažina uždegimą ir gerina kraujotaką“, – priminė medikai.
Kreipkitės į medikus, jei:
Atsirado pūslės;
Oda patamsėjo;
Nejautra nepraeina;
Nušalimas yra didelio ploto.
„Nepamirškite pasirūpinti vyresnio amžiaus, sunkiau apsitarnaujančiais artimaisiais. Atėjus tokiems šalčiams pasivaikščiojimas į parduotuvę ar diena nešildomuose namuose gali būti pavojingi! Kuo anksčiau atpažįstame – tuo lengviau galima padėti!“ – rašė medikai.
