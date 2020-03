S. Skvernelis: jei reikės, viruso tyrimus atliks ir privačios laboratorijos

„Aš, kiek žinau, su jomis yra kalbamasi. Yra numatytos alternatyvios ar papildomos vietos, kada tik pilnai esančios licencijuotos laboratorijos pasieks savo piką ir bus didesnis poreikis, tada būtinai, be abejo, turėsim įjunginėti“, – penktadienį „Lietuvos ryto“ televizijai sakė S. Skvernelis.

Pasak jo, jei reikės, ilgos laboratorijų licencijavimo procedūros bus sutrumpintos.

„Licencijavimas – būtinas, bet procedūras, ką dabar matome ir kitose srityse, kur buvo mūsų biurokratinė sistema, reikalaujanti atlikti per mėnesį, per tris mėnesius, kada reikia paspaudus, sutrenkus per stalą – o trinkteli ne kažkoks aukštas valdininkas, o pati situacija – galima padaryti per parą–dvi, per valandą“, – kalbėjo premjeras.

Kaip teigė S. Skvernelis, svarbiausia, kad „tos laboratorijos būtų patikimos ir atitiktų reikalavimus“.

„Nėra net kalbos kažkokios apie taupymą, nesumokėjimą, neturėjimą lėšų sumokėti“, – sakė premjeras.

Ketvirtadienį Vilniaus Remigijus Šimašius teigė, kad šiuo metu tyrimai vilniečiams vėluoja apie tris dienas. Jis ragino leisti išnaudoti daugiau laboratorijų tyrimams iš Vilniaus, įskaitant ir privačias.

Mėginių, pasak savivaldybės vadovo, galėtų būti imama gerokai daugiau, tačiau net ir paimtieji dabar laukia tyrimų laboratorijoje tris dienas.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovas Vytautas Zimnickas sako, jog visi tyrimai dėl koronaviruso atliekami laiku, o ilgiau palaukti gali tekti dėl to, kad ruošiamas atsakymas.

Jo teigimu, esami pajėgumai leidžia ištirti 1,5 tūkst. mėginių per parą, taip pat „kantriai laukiama“ atvykstančios papildomos įrangos.

Šiuo metu tyrimai dėl koronaviruso atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje, Santaros bei Kauno klinikose, Klaipėdos universitetinėje bei Respublikinėje Šiaulių ligoninėse.

Ketvirtadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad tyrimai bus atliekami dar dviejose laboratorijose.

Ministerijos teigimu, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija tyrimus turėtų pradėti dar penktadienį, o Nacionalinio vėžio instituto laboratorija – dar ruošiama.

Karantino sąlygų švelninimui nėra jokio pagrindo

S. Skvernelis teigia kol kas nematantis pagrindo švelninti šalyje įvesto karantino sąlygų. Jo teigimu, ateinančią savaitę Vyriausybėje bus dėliojami scenarijai, kaip reikėtų kilusią krizę toliau valdyti.

„Šiuo metu mes baigiame apsispręsti ir kitą savaitę turėsime logiškai pagrįstą matematinį prognozavimo modelį – galėsime dėlioti scenarijus ir tada galėsime spręsti, kaip kilusią krizę toliau valdyti. Šiandien sąlygų švelninimui tikrai nėra jokio pagrindo“, – „Lietuvos ryto“ televizijai sakė premjeras.

Tai, ar galima tikėtis švelnesnio karantino, ministro pirmininko teigimu, vienareikšmiškai priklausys nuo visuomenės.

„Viskas priklausys nuo mūsų susitelkimo. Jei elgsimės taip, kaip yra prašoma ir reikalaujama sveikatos priežiūros specialistų ir institucijų (...) ir mes nebeplatinsime šalies viduje šio viruso, tai galėsime kalbėti ir apie režimo švelninimą“, – teigė S. Skvernelis.

Vyriausybė trečiadienį nutarė pratęsti karantiną iki balandžio 13 d., t. y. Velykų antrosios dienos. Karantinas šalyje įvestas nuo kovo 16 d.