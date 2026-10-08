Ryte pastebėjote įkandimus? Namuose gali būti pavojingas parazitas

Plačiau apie tai pasakojo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Milda Žygutienė.
– Iš kur namuose atsiranda blakių?
– Blakė yra buitinis parazitas ir kraujasiurbys. Ji gali atkeliauti įvairiais keliais. Pavyzdžiui, galime parsivežti ją su lagaminu iš kelionės. Kitas dalykas – jei jos yra kaimynų bute, tuomet gali sėkmingai patekti per rozetes, įvairius plyšius, kanalizacijos vamzdžius ir panašiai. Ji vadinama pataline blake, todėl labiausiai jos reikėtų ieškoti miegamajame, lovoje. Tiesa, jų gali būti ir įvairiuose plyšiuose, po grindjuostėmis, sienų įskilimuose ir panašiai.
– Kuo blakės pavojingos?
– Pirmiausia jos kanda ir tai daro nakties metu. Jos yra pakankamai gudrios, reaguoja į šilumą, gali lipti lubomis ir, pajutusios, kad apačioje miega žmogus, nukristi nuo lubų.
Įkandimai niežti. Aišku, visi reaguojame skirtingai. Vieniems gali būti labai stipri reakcija, o kitiems vidutinė. Blakės taip pat trikdo nakties miegą ir poilsį.
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– Kaip jas pastebėti?
– Vienas iš požymių – po nakties atsirandantys raudoni bėrimai. Jie gana specifiniai, sakyčiau, lengvai atpažįstami. Raudona reakcija įkandimo vietoje būna tarsi išplaukusi, nėra ryškių kraštų.
Kitas dalykas – reikia apžiūrėti lovą, patalynę, siūles ir panašiai. Gali būti juodų arba šviežio kraujo taškelių. Tai yra jų išmatos ir požymis, kad jos ten gyvena.
– Kas gali nutikti, jei lovos blakių nenaikinsime?
– Ko gero, pirmiausia sutriks miegas. Sudėtinga atrasti žmogų, kuris nesiimtų jokių priemonių, nors, aišku, žmonių būna įvairių.
Ligų jos neplatina. Nors laboratorijoje yra rasta įvairių sukėlėjų, nes blakės yra kraujasiurbės, tačiau nėra jokių įrodymų, kad jos perduotų vieną ar kitą ligą. Dėl to galime būti ramūs, tačiau visa kita, kaip ir sakiau, nėra komfortiška. Įkandimų kasymas gali paskatinti antrinę infekciją. Nešvariomis rankomis galima ką nors įnešti, todėl jautresni įkandimai gali pradėti pūliuoti.
– Kur blakės aptinkamos dažniau – žmonių namuose ar, pavyzdžiui, viešose vietose, t. y. viešbučiuose?
– Jų gali būti viešbutyje, traukinyje, net ceche, kuriame restauruojami baldai. Jos patalpose gali išbūti labai ilgai. Jei, tarkime, kas nors atvežė baldą su blakėmis, jos gali perropoti į kitą baldą, o žmogus vėliau parsivežti jas jau kartu.
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