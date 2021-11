Receptiniai vaistai – tiesiai į namus: vaistinės pasiruošusios, laukiama politinio sprendimo

Tokį siūlymą Sveikatos apsaugos ministerijai išsakė šalies vaistinių atstovai, motyvuodami, jog sergantys, judėjimo negalią turintys, besiizoliuojantys asmenys dažnai neturi kitų būdų gauti jiems reikalingus vaistus ir dėl to sutrinka jų gydymosi režimas.

„Pandemijos metu gydytojai teikia nuotolines konsultacijas pacientams, kurių metu išrašo receptinius vaistus, tačiau įsigyti juos pacientai vis dar turi vykti į vaistines. Daliai žmonių to padaryti neįmanoma dėl įvairių priežasčių: ligų, judėjimo apribojimo, artimųjų neturėjimo. Be to, sergantys lėtinėmis ligomis bei rizikos grupių pacientai nuolat raginami vengti prekybos vietų, nors dažnai tokio pasirinkimo jie neturi. Reaguodamos į tai vaistinės siūlo laikinai, ekstremalios situacijos metu, sudaryti teisines galimybes receptinius vaistus pristatyti pacientui į namus“, – sako Lietuvos vaistinių asociacijos (LVA) pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė.

Vaistus atvežtų kurjeriai

Kad pacientams tokia tvarka būtų naudinga, mano ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė.

„Tikrai yra nemažai žmonių, ypač vyresnio amžiaus, kurie patys negali kada panorėję nueiti į vaistines, o paprašyti pagalbos neturi ko, nes yra vieniši. Kiti pandemijos metu gal ir vengia eiti į prekybos vietas, bijodami užsikrėsti. Sergant lėtinėmis ar daugybinėmis ligomis vaistus reikia vartoti nuolat, taip, kaip paskirta gydytojo, kitaip gali kilti pavojus gydymo sėkmei. Todėl žmonės turi nuolat turėti reikiamus vaistus, o jų pristatymas į namus daugeliui būtų labai didelis palengvinimas ir išsigelbėjimas“, – įsitikinusi V. Augustinienė.

Jos teigimu, vaistinėse nuolat natūraliai daugėja įvairių pacientams teikiamų paslaugų, tokių kaip kraujospūdžio matavimas, vakcinacija, galimybių paso išdavimas, tad ir receptinių vaistų pristatymas į namus galėtų būti dar viena į pacientus orientuota paslauga, jei tik vaistinės sutinka tai daryti.

Pasak K. Nemaniūtės-Gagės, siūlomas būdas receptinius vaistus pristatyti tiesiai į namus nereikalautų valstybės biudžeto lėšų ir užtikrintų farmacinės paslaugos prieinamumą visiems pacientams.

„Visi vaistų išdavimo žingsniai būtų tokie pat kaip fizinėje vaistinėje – tik pacientas kreiptųsi ryšio priemonėmis. Farmacijos specialistas identifikuotų paskambinusį pagal vardą, pavardę, asmens kodą, patikrintų asmens duomenis e. sveikatoje. Pacientui taip pat, kaip būnant fizinėje vaistinėje, būtų suteikiama informacija apie vaistus, jų vartojimą, pigiausio vaisto pasirinkimo galimybę – tai yra pilna farmacinė paslauga, o jos suteikimo faktą įrodytų saugomi įrašai. Reikalingus vaistus pacientams pristatytų kurjeriai, kurie papildomai užtikrintų pirkėjo identifikavimą atiduodant vaistus paprašę pateikti asmens dokumentą“, – aiškina LVA pirmininkė.

Pacientai ryšio priemonėmis į namus negalėtų užsisakyti narkotinių, psichotropinių, taip pat specialaus temperatūrinio režimo vaistinių preparatų, vaistai tokiu būdu taip pat būtų neišduodami vaikams iki 16 metų.

Teoriškai galima, praktiškai – dar ne

Šiuo metu vaistinėms numatyta galimybė receptinius vaistus išduoti ne tik tiesiogiai e. recepte nurodytam pacientui, bet ir kitam asmeniui, kuris jų įsigyti atvyksta paciento ar jo atstovo prašymu. Tokiu atveju asmuo farmacijos specialistui turi pateikti popierinį receptą, o įsigyjant vaistus pagal elektroninį receptą, pasakyti paciento asmens kodą, vardą ir pavardę.

LVA pirmininkė sutinka, kad ekstremalios situacijos metu tai tikrai sprendžia nemažai problemų, susijusių su receptinių vaistų įsigijimu, tačiau toli gražu ne visas.

„Pandemijos pradžioje sergantiems, esantiems izoliacijoje ar turintiems judėjimo negalią padėjo didžiulis savanorių pajėgos. Tačiau pandemija jau trunka beveik dvejus metus, tad šitiek laiko kliautis tik savanoriais, kurių pagalba labiau reikalinga tose situacijose, kur verslas ir valstybė negali užtikrinti būtinų paslaugų suteikimo, mažų mažiausiai nekorektiška. Vaistinės turi galimybes ir norą pradėti receptinių vaistų pristatymą į namus, reikia tik valstybės institucijų palaikymo ir sprendimo“, – akcentuoja K. Nemaniūtė-Gagė.

Teorinė galimybė, kad receptiniai vaistai galėtų būti pristatomi tiesiai į namus, Lietuvoje egzistuoja jau porą metų. 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Farmacijos įstatymo pakeitimas, numatantis teisę vaistinėms parduoti receptinius vaistinius preparatus pagal elektroninius receptus nuotoliniu būdu.

Praktiškai to įgyvendinti kol kas nėra galimybių, nes „Registrų centras“ dar vykdo nuotolinės prekybos receptiniais vaistais modelio diegimą.

Planuojama, kad jis turėtų pradėti veikti 2022 m. balandžio mėnesį, tačiau K. Nemaniūtė-Gagė teigia turinti abejonių dėl šio termino – matant šio modulio e. sveikatos sistemoje ilgus įgyvendinimo terminus, jo funkcionavimo pradžios data gali ir pasislinkti.

„Net jei nuotolinės prekybos modelis e. sveikatoje ir pradės veikti kitų metų balandį, negalime sau leisti tiesiog laukti ir nieko nedaryti dar beveik pusę metų, juo labiau, kai tikėtina, kad tai gali būti sunkiausi pandemijos mėnesiai. Turime veikti dabar, ieškoti išeičių, kaip padėti žmonėms, kurie siekia turėti mažiau socialinių kontaktų, ir būdų, kaip valdyti pandemiją bei mažinti gyventojų srautus“, – įsitikinusi LVA vadovė.