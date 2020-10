R. Lingienė apie jaunus žmones: jie daro lemiamą įtaką COVID-19 plitimui

„Savaitės reikalai Lietuvoje (10-03–10-09): per savaitę registruoti 882 COVID-19 infekcijos atvejai. Iš jų: nesusiję su protrūkiais – 209 (23,7 proc.); įvežtiniai – 31 (Baltarusija (6 atvejai), Ukraina (5 atvejai), Jungtinė Karalystė (4 atvejai), Nyderlandai (3 atvejai), Suomija (2 atvejai), Švedija (2 atvejai), Norvegija (3 atvejai), Moldova, Lenkija, Prancūzija, Uzbekistanas, Danija, Čekija); hospitalizuoti – 62 (7,03 proc.); su simptomais: 445 (50,45 proc.) amžius: iki 19 metų – 93, virš 65 metų – 100 atvejų“, – socialiniame tinkle rašė NVSC atstovė.

R. Lingienė išvardijo ir koronaviruso karštuosius taškus. „Didžiausi protrūkiai: Blinstrubiškių socialinės globos namai, LSMU Kauno ligoninė, Alfa Steps, Telia Šiauliuose, Kelmės pieninė, Druskininkų savivaldybės administracija, protrūkis tarp ledo ritulininkų. Įdomu: įvežtiniai atvejai sudarė tik 3,51 proc.; didžioji dalis atvejų susiję su protrūkiais (76,3 proc.); infekcija vėl plinta asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, taip pat – aktyvaus laisvalaikio leidimo vietose“, – statistiką aptarė NVSC atstovė.

Freepik.com nuotr.

Pasak R. Lingienės, šiuo metu kiekvienas žmogus turėtų elgtis atsakingai, tačiau NVSC atstovė labiausiai atkreipia dėmesį į jaunimą – jie turėtų suvokti, kad turi lemiamą poveikį viruso plitimui. „Dabartinėje situacijoje būtina:

1. Didinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) ir socialinių globos įstaigų darbuotojų budrumą. Esant tokiai epidemiologinei situacijai Lietuvoje, šių įstaigų darbuotojai turėtų būti ypač atsakingi – darbe visada dėvėti asmens apsaugos priemones, susidaryti savo „socialinį burbulą“ (darbe – dirbti toje pačioje komandoje, laisvalaikiu bendrauti su tais pačiais žmonėmis), vengti ekskursijų, lankymosi sporto klubuose, šokiuose ir pan.

2. Jauniems žmonėms suvokti, kokią lemiamą įtaką jie daro infekcijos plitimui – matome „storius“ iš naktinių klubų, barų, kur linksminamasi be kaukių labai ribotame plote. O tuomet be poilsio dienų dirbantys epidemiologai, bendraudami su jau patvirtintais atvejais išsiaiškina, kad, pavyzdžiui, bare „Bardakas“ po rugsėjo 25-26 d. apsilankymo užsikrėtė mažiausiai 5 asmenys“, – koronaviruso plitimą komentavo R. Lingienė.

Primename, kad iš 125 naujų koronaviruso atvejų 65 yra susiję su židiniais, dar 55 asmenų užsikrėtimo aplinkybių epidemiologams kol kas nustatyti nepavyko, pirmadienį pranešė NVSC.

Daugiausia naujų atvejų fiksuota Kauno apskrityje – COVID-19 liga susirgo 35 žmonės. Taip pat 33 asmenims infekcija nustatyta Vilniaus, 28 – Šiaulių, 13 – Telšių, 10 – Klaipėdos, trims – Alytaus ir dviem – Tauragės apskrityse.

Be to, per praėjusią parą nustatyti penki įvežtiniai atvejai: du – iš Jungtinės Karalystės ir po vieną – iš Estijos, Vokietijos bei Lenkijos.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 6248 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 3330 asmenų, 2793 – pasveiko.