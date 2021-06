Puikios žinios: Lietuvoje nebeliko nė vienos juodos COVID-19 savivaldybės

Tai rodo trečiadienį paskelbti naujausi Statistikos departamento duomenys.

„Nebėra juodos! Taip, šiandien Lietuvoje nebėra nei vienos juodos savivaldybės, nei vienos, kurioje naujų atvejų skaičius tenkantis 100 tūkstančių gyventojų per paskutines 14 dienų būtų didesnis nei 500 ir teigiamų tyrimų dalis per paskutines septynias dienas būtų didesnė nei 10 proc.!“ – socialiniame tinkle džiaugėsi Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė.

„Facebook“ įrašas.

Lietuvoje yra dvi žalios savivaldybės – Neringos ir Birštono.

Neringos savivaldybėje, kur bent viena vakcinos doze paskiepytų žmonių skaičius pats didžiausias (77,9 proc.), per paskutines savaites nebuvo užfiksuotas nė vienas naujas susirgimo COVID-19 atvejis. Ją aktyviai vejasi Birštonas su 25 atvejais/100 tūkst. gyventojų per paskutines 14 dienų ir nuliu naujų atvejų per paskutines septynias dienas. Beje, ir bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius čia antras – 55,5 proc.

Lietuvoje praėjusią savaitę ir šios savaitės pradžioje buvo likusi viena juoda savivaldybė – Molėtų rajono.

„Vakcinos veikia! Jei dar neužsiregistravote savo vakcinai, tą galite padaryti čia arba paskambinę telefono numeriu 1808“, – priminė viceministrė.

Kaip jau buvo skelbta, praėjusią parą šalyje nustatytas 241 naujas COVID-19 atvejis, nuo šios infekcinės ligos mirė du žmonės.

Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 169,5 atvejo. Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 1,6 procento.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 277 tūkst. 2 žmonės.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvas 261 tūkst. 391 asmuo, deklaruota 210 tūkst. 718 pasveikusiųjų. Statistiškai šiuo metu serga 5649 asmenys, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 56 tūkst. 322.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 4320 žmonių. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 8735 mirtys.

Antradienį Lietuvoje nuo COVID-19 paskiepyta daugiau nei 25 tūkst. žmonių.

Šalyje nuo COVID-19 pirma vakcinos doze paskiepyti 1 mln. 132 tūkst. 339 asmenys, abiem – 692 tūkst. 850.