 PSO ragina kaimynines Kongo DR šalis nedelsiant imtis veiksmų prieš Ebolos plitimą

PSO ragina kaimynines Kongo DR šalis nedelsiant imtis veiksmų prieš Ebolos plitimą

2026-05-25 23:39
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paragino kaimynines Kongo Demokratinės Respublikos šalis „nedelsiant“ imtis veiksmų prieš Ebolos viruso plitimą. 

Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas / EPA-ELTOS nuotr.

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Nuo politikos
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Su Kongo DR besiribojančioms valstybėms kyla „ypač didelė rizika“, todėl  jos turi „nedelsiant imtis priemonių“, pirmadienį virtualiame ministrų pasitarime Ebolos epidemijos klausimu sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas. Jis paskelbė antradienį vyksiąs į Kongo DR.

PSO generalinis direktorius „ypatingai sudėtinga“ pavadino kovą su dabartiniu Ebolos protrūkiu. Vienu iš sunkumų jis nurodė tai, kad protrūkis buvo pastebėtas per vėlai, ir „mes dabar skubame paskui labai greitai plintančią epidemiją“.

Kongo DR yra Ebolos epidemijos epicentras. Įtariamų užsikrėtimų skaičius čia, PSO duomenimis, jau viršijo 900. Sekmadienio vakaro duomenimis, patvirtintų atvejų yra 101.

Pasak PSO, Kongo Demokratinėje Respublikoje parvirtinta dešimt atvejų, kai mirties priežastis buvo Ebolos virusas. Dar 220 atvejų įtariama, kad mirtį lėmė šis virusas.

Kaimyninėje Ugandoje patvirtinus du naujus Ebolos infekcijos atvejus, jų skaičius čia išaugo iki septynių.

Ebolos virusas plinta per tiesioginį kontaktą su infekuoto asmens kūno skysčiais. Inkubacinis laikotarpis gali trukti iki trijų savaičių. Dabartinę epidemiją sukėlė pirmą kartą 2007 m. nustatyta Bandibadžio atmaina. Mirštamumas nuo šios viruso atmainos siekia maždaug 30–50 proc.

Prieš savaitę PSO dėl epidemijos paskelbė „tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizę“ – tai antras aukščiausias pavojaus lygis. Netrukus po to Afrikos Sąjungos sveikatos apsaugos institucija (Africa CDC) visame žemyne dėl „didelės regioninio plitimo rizikos“ paskelbė ekstremalią padėtį.

„Africa-CDC“ prezidentas Jeanas Kaseya šeštadienį sakė, kad Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje gresia išplisti į dar 10 Centrinės Afrikos šalių. Tai Pietų Sudanas, Ruanda, Kenija, Tanzanija. Etiopija, Kongas, Burundis, Angola, Centrinės Afrikos Respublika bei Zambija.

 
Šiame straipsnyje:
Kongo DR
Ebolos plitimas
PSO
Uganda
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas

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Komentarai

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Komentarai

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nu
Tą senį prisimelavusį dėl covido ir pražudžiusį tūkstančius žmonių su išgalvotais skiepais jau seniai reikėjo nuteisti ir viešai pakabinti ant šakos. Ilgai sėdėjo galvą į tarpkojį įsikišęs, dabar vėl išlindo. Dink seni iš eterio, bo tikrai supyksim. Lipk į palmę ir ten bananais gydykis nuo savo smegenų vėžių.
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briks
juodžiai mėšle gyvena, infekcijas pagimdo ir platina, o paskui pardavinėja europai "skiepus" nuo jų dirbtinai sukurtų ligų- pripila myžalų ir vot jums jau skiepas gatavas. Reikia tuos juodulius dustu iš oro barstyti, nes jie niekad gyvenime nesiprausia.
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