PSO: pasaulyje užfiksuotas rekordinis COVID-19 atvejų padidėjimas per parą

Per pastarąją parą naujų užregistruotų COVID-19 atvejų skaičius visame pasaulyje pakilo beveik 260 tūkst., o tai yra didžiausias padidėjimas per parą nuo pandemijos pradžios, šeštadienio vakarą paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Apie tai informuoja BBC.

Pasak PSO, pirmą kartą per parą užfiksuotų naujų koronaviruso atvejų skaičius peržengė ketvirtį milijono. PSO apie buvusį naujų atvejų rekordą pranešė vos prieš vieną dieną.

Daugiausiai naujų infekcijos atvejų pastarąją parą nustatyta Jungtinėse Valstijose, Brazilijoje, Indijoje ir Pietų Afrikos Respublikoje.

Be to, per parą užregistruota 7 360 naujų COVID-19 aukų visame pasaulyje, t. y., daugiausiai nuo gegužės 10 d.

Šeštadienį patvirtintų koronaviruso atvejų skaičius pasaulyje perkopė 14 milijonų, iš kurių daugiau nei 600 tūkst. baigėsi pacientų mirtimi. Šią statistiką fiksuoja JAV įsikūręs Džono Hopkinso universitetas.