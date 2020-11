PSO: pasaulyje per savaitę nustatyta rekordiškai daug naujų COVID-19 atvejų

Per pastarąsias septynias dienas visame pasaulyje nustatyta daugiau kaip 4 mln. naujų COVID-19 atvejų – tai didžiausias savaitinis prieaugis nuo pandemijos pradžios, antradienį paskelbė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Visame pasaulyje per tą patį laikotarpį dėl su infekcija susijusių priežasčių mirė daugiau kaip 67 tūkst. žmonių, teigė organizacija.

Nepaisant to, PSO mano, kad savaitės duomenys rodo pandemijos tempo sulėtėjimą. Mažėjimo tendencija stebima Europoje ir Pietryčių Azijoje. Tuo pat metu Šiaurės ir Pietų Amerikose pranešta apie padidėjusius atvejų ir aukų skaičius.

Nors bendras infekcijų skaičius Afrikos žemyne yra palyginti nedidelis, jame pastarąją savaitę fiksuoti didžiausi atvejų ir mirčių prieaugiai, atitinkamai po 15 ir 30 proc.

Europa yra atsakinga už daugiausiai mirčių, fiksuotų lapkričio 16-22 dienomis – joje pranešta apie maždaug 1,7 mln. infekcijų ir daugiau kaip 32 600 mirčių. Padėtis išlieka sudėtinga ir Pietų bei Šiaurės Amerikose, jose per tą patį laikotarpį fiksuota per 1,6 mln. infekcijos atvejų ir beveik 22 tūkst mirčių. Pietryčių Azijoje per pastarąsias septynias dienas virusu užsikrėtė 351 tūkst. žmonių, o aukų padaugėjo 4,7 tūkst.

Jungtinėse Valstijose atvejų padaugėjo daugiau kaip 1,1 mln., Indijoje fiksuota daugiau kaip 281 tūkst. infekcijų, beveik 236 tūkst. atvejų užfiksuoti Italijoje, 209 tūkst. Brazilijoje, per 171 tūkst. Prancūzijoje ir daugiau kaip 163 tūkst. Rusijoje.

Spartus infekcijos plitimas pastarąją savaitę taip pat fiksuotas Lenkijoje (per 152 tūkst. naujų atvejų), Jungtinėje Karalystėje (per 149 tūkst. atvejų), Vokietijoje (daugiau kaip 127 tūkst. atvejų) ir Irane (daugiau kaip 91 tūkst. atvejų)