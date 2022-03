PSO: kai kurios Europos šalys per drastiškai atšaukė suvaržymus dėl COVID-19

Kelios Europos šalys, tarp jų Vokietija, Prancūzija, Italija ir Jungtinė Karalystė, per drastiškai atšaukė dėl COVID-19 pandemijos taikytus suvaržymus ir dabar fiksuoja padidėjusį sergamumą dėl užkrečiamesnio omikron atmainos potipio BA.2, antradienį pareiškė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

PSO Europos regiono direktorius Hansas Kluge (Hansas Kliūgė) per spaudos konferenciją Moldovoje sakė, kad „budriai“ stebi pandemijos raidą Europoje, tačiau išlieka nusiteikęs „optimistiškai“.

Padidėjęs sergamumas COVID-19 stebimas 18-oje iš 53-jų PSO Europos regiono valstybių, sakė jis.

„Šalys, kuriose ypač padidėjo sergamumas, yra Jungtinė Karalystė, Airija, Graikija, Kipras, Prancūzija, Italija ir Vokietija“, – pridūrė H. Kluge.

Anot jo, pagrindinė priežastis, paskatinusi sergamumo augimą, veikiausiai yra potipis BA.2, kuris yra užkrečiamesnis už kitus variantus, tačiau nekelia didesnio pavojaus.

Tačiau svarbu ir tai, kad „tos šalys per drastiškai pereina nuo per didelių suvaržymų prie per mažų apribojimų“, sakė H. Kluge.

Remiantis PSO duomenimis, sergamumas koronavirusine infekcija Europoje smarkiai sumažėjo po piko sausio gale, tačiau kovo pradžioje vėl ėmė augti.

Per pastarąsias septynias dienas PSO Europos regione buvo nustatyta daugiau kaip 5,1 mln. naujų COVID-19 atvejų, taip pat mirė 12 496 anksčiau užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios PSO Europos regione užregistruota beveik 194,4 mln. užsikrėtimo atvejų ir daugiau kaip 1,92 mln. mirčių.