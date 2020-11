PSO įspėja: fizinis judėjimas svarbus ir karantino metu

Pasaulio sveikatos organizacija įspėja dėl fizinio aktyvumo stokos per koronaviruso krizę. Suaugusiems žmonėms būtina per savaitę judėti mažiausiai nuo pustrečios iki penkių valandų, pareiškė organizacija. Vaikai ir jaunimas turi būti aktyvūs mažiausiai valandą per dieną. Tačiau maždaug ketvirtadalis visų suaugusiųjų ir 80 proc. jaunuolių šio tikslo nepasiekia, pabrėžė PSO.