Psichiatro patarimas: lova turi būti skirta tik miegui ir seksui

– Girdime, kad ir miego klinikose netrūksta pacientų, eilės dėl šios problemos pas psichiatrus – miego sutrikimai kamuoja vis daugiau žmonių. Kaip kovoti su nemiga ir kada iš tiesų reikėtų rimtai susirūpinti?

– Reikėtų susirūpinti, kai nemiga arba tęsiasi ilgai, arba dažnai kartojasi ir pajuntama, kad tai trukdo gerai jaustis ir dieną. T. y. Kai ši problema jau neleidžia gyventi visaverčio gyvenimo: normaliai dirbti, užsiimti kitomis veiklomis.

– Tarkim, žmogus ilgai naktinėja, gulasi 2 val. nakties, o keliasi šeštą ryto. Ar gali atsirasti nemiga dėl nuolatinio neišsimiegojimo.

Lova turėtų būti skirta tik miegui ir meilei.

– Tai jau irgi yra nemiga. Rekomendacijos yra pakankamai aiškios pagal amžių. Pavyzdžiui, kūdikiai per parą miega 14–16 valandų. Na, o kalbant apie suaugusius, tai jiems rekomenduojama miegoti ne trumpiau kaip 7–8 valandas tam, kad jis gerai jaustųsi, kad normaliai funkcionuotų jo smegenys. Dar reikia suprasti labai svarbų dalyką. Miegas nėra kažkoks atsipalaidavimas ar tinginiavimas kaip kad daugelis sako. Iš tiesų, miego metu atsinaujina daugelis mūsų organizmo funkcijų. Mūsų smegenys intensyviai dirba su ta informacija, ją apdoroja, kurią mes gauname per dieną. Jei kūnas ilsisi, tai smegenys miegant išlieka pakankamai aktyvios. Tad klaidingai įsitikinę tie, kurie sako, kad man užtenka ir keturių valandų miego. Daugelis tiesiog neigia, kad jiems trūksta miego.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar yra veiksmingų naminių receptų, kurie pagerintų miegą, padėtų greičiau užmigti?

– Pirmas ir svarbiausias patarimas būtent aktualus šiems laikams – valandą arba dvi iki miego nesinaudoti visais išmaniaisiais įrenginiais, nebūti prie ekranų. Antras patarimas, kad tų ekranų iš viso nebūtų miegamajame. Išneškite kompiuterius, televizorius, mobiliuosius telefonus. Trečias patarimas – lova turėtų būti skirta tik miegui ir meilei. Jeigu žmogus visą dieną kuičiasi lovoje, kiti ir kompiuteriu dirba ar naršo telefone įsitaisę lovoje, o kitoje rankoje lėkštė – dar ir valgo, tas nėra gerai. Refleksas išsivysto tik tuomet, kai lova, ta aplinka mums asocijuojasi su poilsiu, miegu. Priešingu atveju organizmas nesupranta – ką tik čia dirbau, valgiau, o čia staiga dabar turiu miegoti.

Pirmas ir svarbiausias patarimas būtent aktualus šiems laikams – valandą arba dvi iki miego nesinaudoti visais išmaniaisiais įrenginiais, nebūti prie ekranų.

– Kiek yra svarbu miegamojo aplinka, ar tiesa, kad turi būti tamsu, jog nepatektų jokios šviesos iš lauko ir pan.?

– Na, nebūtinai jokios šviesos, bet kad turėtų būti tyli, tamsi, gerai išvėdinta patalpa, tai taip, tiesa. Taip pat – ne per karšta, ne per šalta. Šių rekomendacijų žmonės geriau laikosi nei tų mano minėtų pirmųjų, kurios yra svarbiausios. Jokių ekranų – didžiausia bėda daugeliui, nes neįsivaizduoja, kaip galima atsigulti be telefono rankoje. Kiti net dėl to jaučia nerimą, nes, neduok dieve, kas nors tuo metu kokią žinutę atsiuntė.

Taip pat svarbu laikytis režimo – eiti miegoti ir keltis maždaug tuo pačiu metu. Jeigu laikantis šių rekomendacijų vis tiek kamuoja nemiga, tuomet jau reikėtų kreiptis į specialistą arba jos „šventenybę“ piliulę.