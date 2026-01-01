Pseudomokslas ar problemų sprendimo būdas?

Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto instituto Juslinės analizės mokslo laboratorijos vadovė Aelita Zabulionė tikina, kad maisto netoleravimo testų populiarumas išaugo dėl lengvos komercinės prieigos, agresyvios rinkodaros, vilties greitai rasti lėtinių, neaiškios kilmės simptomų (pvz., pilvo pūtimas, nuovargis) priežastį ir didelio susidomėjimo personalizuota mityba.
Testų rezultatai
Maisto netoleravimas, pasak mokslininkės, atsiranda tada, kai žmogaus organizmas negali tinkamai virškinti ar įsisavinti maisto, todėl paprastai atsiranda įvairių su virškinimo sistema susijusių simptomų.
„Pavyzdžiui, laktozės netoleravimas atsiranda, kai organizme trūksta laktazės fermento arba jo nepakanka pieno produktuose esančiam laktozės kiekiui suvirškinti, todėl jaučiamas virškinimo trakto diskomfortas, prasideda viduriavimas ir (arba) pilvo pūtimas“, – teigia A. Zabulionė.
Dažniausiai siūlomi specifinio IgG antikūno nustatymo testai, matuojantys imunoglobulino G kiekį kraujyje, reaguojant į įvairius maisto baltymus. Teigiama, kad didelis IgG kiekis rodo jautrumą ar to maisto netoleravimą.
„Testas, kurį siūlo įvairios įmonės, nustato IgG lygį keliems maisto produktams (dažniausiai net 100 ar daugiau maisto produktų su vienu testu). Teigiama, kad maisto produktų, kuriuose yra didelis IgG kiekis, pašalinimas gali panaikinti daugelį nepageidaujamų simptomų“, – sako A. Zabulionė.
Visgi mokslininkė atkreipia dėmesį, kad IgG antikūnai rodo tik tai, kad žmogus vartojo tą maistą (imuninė atmintis) ir kad jo virškinimo sistema veikė, bet ne maisto netoleravimą ar alergiją.
„Klaidingai interpretuojama, kad padidėjęs IgG yra ligos priežastis ar indikatorius. Aukštas IgG kiekis paprastai yra normalus, sveiką toleranciją rodantis atsakas į neseniai valgytą maistą. Po testo susidaro klaidingas įspūdis, nes atsakymuose dažniausiai kaip netoleruojamus produktus matote tai, ką valgėte paskiausiai ir peršasi klaidinga išvada, kad būtent pastaruoju metu valgytas maistas ir sukėlė blogą savijautą“, – tikina A. Zabulionė.
Dėl to atlikę testus žmonės be reikalo pašalina iš mitybos maisto produktus, kurie iš tikrųjų nedaro jokios žalos organizmui.
Daugiau žalos
Mokslininkė pastebi, kad, atliekant maisto netoleravimo testus, tiriamų produktų sąraše dažniausiai būna visiškai normalūs maisto produktai – įvairios kruopos, įvairių rūšių mėsa, daržovės, vaisiai, žuvis, jūrų gėrybės ir pan.
„Būtent tai ir turi sudaryti visavertės mitybos pagrindą. Žiūrint iš loginės pusės, sunkiai virškinami ir ilgai vartojant virškinimo sistemai daugiausia žalos daro būtent ne minėti maisto produktai, o stipriai perdirbtas maistas. Jau nuo pat pradžių šis tyrimas nelogiškas: priešina žmogų su natūraliu, įprastu maistu, o tai netiesiogiai gali paskatinti didesnį ir perteklinį stipriai perdirbto maisto vartojimą“, – sako KTU mokslininkė.
Dažnai testus atliekančios įmonės dalija tikrovės neatitinkančius pažadus: pagerės odos būklė, bus geresnis virškinimas, padidės energijos lygis, padės gydyti migreną, lėtinio nuovargio sindromą ir pan.
A. Zabulionės nuomone, turint bent vieną minėtą simptomą, žmogui reikalinga reali gydytojo pagalba, nes tai gali būti rimto sveikatos sutrikimo padariniai. Tad, bandant spręsti tokias problemas pagal testo atsakymą, galima prisidaryti dar daugiau žalos – vėluoti nustatyti tikrąją sveikatos problemos priežastį (pvz., lėtinę ligą) ir be reikalo save alinti, nuskurdinant maisto racioną.
„Pastebėjau, kad tokie testai siūlomi ir vaikams, o jiems tai labai pavojinga“, – teigia KTU mokslininkė.
Mitybos dienoraštis
Tokios organizacijos kaip Europos alergijos ir klinikinės imunologijos akademija (EAACI), Amerikos alergijos, astmos ir imunologijos akademija (ACAAI) ir Pasaulio alergijos organizacija (WAO) nerekomenduoja IgG testų maisto alergijai ar netoleravimui diagnozuoti.
„Pseudomokslu paremti maisto netoleravimo testai populiarėja, nes siūlo greitus, paprastus ir tariamai asmeninius atsakymus į sudėtingas sveikatos problemas, kurioms medicinos specialistai dažnai negali rasti vieno greito sprendimo. Prie to prisideda socialinė medija ir tikėjimas alternatyviais metodais. Įspūdžius dažnai sustiprina ir išaukštinamos vieno ar kito asmens stebuklingo pasveikimo istorijos“, – sako A. Zabulionė.
Įtariantiems maisto netoleravimą žmonėms vietoj brangių testų mokslininkė pataria vesti mitybos dienoraštį, kruopščiai fiksuojant suvartotą maistą ir simptomus, o vėliau kreiptis į šeimos gydytoją arba dietologą, kad būtų suteikta pagalba atliekant eliminacinę dietą kontroliuojamomis sąlygomis.
„Stebėti reikėtų bent porą mėnesių ir labai atidžiai skaityti etiketes, analizuoti, kas buvo suvartotame produkte. Ypač kalbant apie jau pagamintus produktus ar patiekalus: žmonės net nustemba, kad pyrage ar porcijoje keksiukų gali būti daugiau kiaušinių nei tipinėje vėlyvųjų pusryčių porcijoje. Būkite labai atidūs ir kritiški“, – pataria A. Zabulionė.
Dėl tinkamos diagnostikos žmogus turėtų kreiptis į šeimos gydytoją, kuris gali nusiųsti pas alergologą-klinikinį imunologą (dėl alergijų), gastroenterologą (dėl virškinimo ligų, įskaitant celiakiją ir netoleravimą) ar gydytoją dietologą dėl individualios mitybos korekcijos.
