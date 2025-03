Proveržis gydant tam tikrą širdies nepakankamumą

Be chirurginio pjūvio

Santaros klinikos Vilniuje tapo pirmuoju centru, pradėjusiu taikyti šią gydymo technologiją.

„Dabar pacientams, kuriems diagnozuotas širdies nepakankamumas, turime galimybę sumažinti ar panaikinti mitralinio vožtuvo nesandarumą implantuodami specialius klipus per kateterį (angl. mitral valve clip). Tai efektyvus pasaulyje plačiai paplitęs gydymo metodas, palengvinantis paciento simptomus, tokius kaip dusulys, ir sumažinantis pakartotinių hospitalizacijų dažnį. Tai ypač aktualu vyresnio amžiaus ir / ar gretutinėmis ligomis sergantiems pacientams, kuriems negalima įprastinė mitralinio vožtuvo chirurginė operacija. Jiems tai papildoma širdies nepakankamumo gydymo galimybė, žymiai pagerinanti gyvenimo kokybę“, – pranešime spaudai cituojamas Santaros klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro vadovas prof. Giedrius Davidavičius.

Procedūra vadinama transkateteriniu mitralinio vožtuvo taisymu su „MitraClip G4“ sistema. Ši procedūra yra minimaliai invazinis mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymo būdas, atliekamas be chirurginio pjūvio. Metodas leidžia ištaisyti vožtuvo nesandarumą, kuris yra viena iš širdies nepakankamumo priežasčių. Procedūra atliekama naudojant kateterį, kuris per kirkšnies veną nukreipiamas į širdį. Paprašytas paaiškinti, kaip ši procedūra atliekama – kaip patenkama į širdį ir ką joje reikia pakoreguoti (kaip užsandarinti mitralinį vožtuvą), Santaros klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro Intervencinės kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyriaus gydytojas kardiologas-intervencinis kardiologas Vilhelmas Bajoras stengiasi suprantamai paaiškinti: „Procedūra atliekama taikant bendrąją nejautrą ir kontroliuojant rentgenu ir perstemplinės širdies echoskopija. Per šlaunies veną ir tarpprieširdinę pertvarą su specialiais kateteriais ir vielomis „MitraClip“ sistema įvedama į kairįjį prieširdį virš mitralinio vožtuvo. Pats „MitraClip“ prietaisas yra tarsi skalbinių segtukas, implantuojamas sukabinant mitralinio vožtuvo bures. Atsižvelgiant į kiekvieno paciento mitralinio vožtuvo anatominius ypatumas, nesandarumo mechaniką, galima parinkti skirtingą tokių segtukų skaičių ir dydį. Įprastai procedūra užtrunka apie dvi valandas“, – sako gydytojas intervencinis kardiologas V. Bajoras.

Vilhelmas Bajoras / Asmeninio archyvo nuotr.

Procedūros pranašumai

Mitralinis vožtuvas – tarsi širdies vartai, reguliuojanytys kraujo tekėjimą tarp dviejų širdies kamerų: kairiojo prieširdžio ir kairiojo skilvelio. Šis vožtuvas atsidaro, kai širdis pripildo skilvelį krauju, ir užsidaro, kad kraujas negrįžtų atgal į prieširdį, kai širdis pumpuoja kraują į kūną. Mitralinis vožtuvas užtikrina, kad kraujas judėtų teisinga kryptimi.

Širdies nepakankamumu sergantys pacientai, kurių širdis negali tinkamai atlikti savo funkcijos, patiria su šia liga susijusių sunkumų: juos vargina dusulys, širdies ritmo sutrikimai, skysčių kaupimasis, dažni apsilankymai pas gydytojus ir pakartotinės hospitalizacijos, padidėjusi staigios mirties rizika.

Širdies nepakankamumo gydymas su „MitraClip G4“ sistema pirmiausia yra galimybė padėti pacientams, sergantiems sunkia liga – širdies nepakankamumu, išsivysčiusiu dėl mitralinio vožtuvo nesandarumo. Procedūros privalumai tokie patys kaip ir kitų minimaliai invazyvių operacijų: pacientai greičiau sveiksta, trumpesnį laiką praleidžia ligoninės palatoje, žymiai sumažėja pakartotinių hospitalizacijų dažnis, ligoniai džiaugiasi akivaizdžiai geresne bendra savijauta ir gyvenimo kokybe – sumažėja dusulys, ima geriau toleruoti fizinį krūvį ir gali grįžti prie įprastos kasdienės veiklos.

Prietaisas yra tarsi skalbinių segtukas, kuris implantuojamas sukabinant mitralinio vožtuvo bures. Galima parinkti skirtingą tokių segtukų skaičių ir dydį.

Geresnė savijauta

Viena iš „MitraClip G4“ procedūrų atlikta 58 metų Aldonai (vardas pakeistas – red. past.) iš Šiaulių. Ji buvo pasiryžusi ir atvirai širdies operacijai, tačiau jos atlikti gydytojai negalėjo: „Širdies pakitimų buvo nustatyta, kai buvau jauno amžiaus, laikui bėgant širdis silpo ir vis sunkiau darėsi atlikti, atrodytų, įprasčiausią veiklą: užlipti į antrą aukštą be poilsio nebegalėjau, bet koks fizinis krūvis būdavo sunki našta, – savo būklę iki procedūros apibūdina moteris. – Vartojau medikamentus, dėl to liga progresavo lėčiau, tačiau problemos jie nesprendė. Kai gydytojai pasiūlė atlikti procedūrą, kuri turėjo palengvinti mano būklę, sutikau nedvejodama, pasitikėjau gydytojais ir kai po procedūros nubudau, negalėjau atsistebėti, kad operacija atlikta, o jokio pjūvio nėra.“

Moteris dabar jaučiasi geriau, antras aukštas pasiekiamas lengviau, nebereikia nuolat sustoti pailsėti. „Savijautos pokytis akivaizdus: susilpnėjo dusulys, geriau toleruoju fizinį krūvį. Labai tikiuosi, kad po šios procedūros širdelei dirbti bus lengviau“, – džiaugiasi Aldona.

Giedrius Davidavičius / Asmeninio archyvo nuotr.

Kitas pacientas – į devintąją dešimtį įkopęs vilnietis Leonas (vardas pakeistas – red. past.). Kad turi rimtų širdies problemų, vyras sužinojo po išsamių tyrimų, kuriuos jam reikėjo atlikti norint pratęsti vairuotojo pažymėjimą. „Iki tol jaučiausi gerai: visą gyvenimą aktyviai sportavau, gyvenau sveikai, todėl medicininė kortelė poliklinikoje buvo tuščia, – pasakoja Leonas. – Sveikata niekada nesiskundžiau. Gydytojai, atlikę tyrimus, paklausė, kokių simptomų jaučiu. Pasakiau, kad energijos kartais trūksta, bet pasižiūriu į pasą ir nurimstu – amžius juk nemažas.“ Po atliktos mitralinio vožtuvo užsandarinimo procedūros Leonas džiaugiasi gera savijauta: „Dar tik kiek daugiau nei savaitė pro procedūros, tačiau kaskart grįžęs į namus ir užlipęs į ketvirtą aukštą dėkoju gydytojams už pagalbą.“

Tai efektyvus pasaulyje plačiai paplitęs gydymo metodas, palengvinantis paciento simptomus, tokius kaip dusulys, ir sumažinantis pakartotinių hospitalizacijų dažnį.

Tam, kad šią procedūrą būtų galima taikyti Lietuvos ligoninėse ir jos būtų apmokamos iš PSDF lėšų, turi būti įrodyta jų ekonominė ir klinikinė nauda – pateikta užsienyje atliekamų tokių procedūrų apžvalga ir patirtys, sutvarkyti tai pagrindžiantys dokumentai. Tam reikia daug gydytojų asmeninio laiko. „Santaros klinikų gydytojo Vilhelmo Bajoro iniciatyva ir atkaklus darbas lėmė, kad nuo šių metų mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymo procedūra su „MitraClip G4“ įtraukta į centralizuotai apmokamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą. Santaros klinikose planuojama kasmet atlikti 30–50 šių procedūrų, palaipsniui šį skaičių didinant“, – planuoja G. Davidavičius.

Jis priduria: šį moderni technologija yra proveržis gydant širdies nepankamumą, suteikia vilties sunkios būklės pacientams, anksčiau neturėjusiems veiksmingų gydymo alternatyvų.