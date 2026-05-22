Programėlė padeda stebėti kasdienę mitybą

Suprasti valgymo įpročius
Nemokamą programėlę Higienos institutas pristatė kovą, ja norima padėti šalies gyventojams stebėti savo kasdienę mitybą, geriau suprasti valgymo įpročius ir rinktis sveikesnius maisto produktus.
Programėlėje vartotojai gali susikurti asmeninį profilį ir įvesti pagrindinius duomenis – lytį, gimimo datą, ūgį, svorį ir fizinio aktyvumo lygį. Pagal tai programėlė automatiškai apskaičiuoja kūno masės indeksą (KMI) ir rekomenduojamą paros energijos poreikį (kcal).
Pagrindiniame programėlės lange pateikiama dienos mitybos apžvalga – suvartotų kalorijų, baltymų, riebalų ir angliavandenių kiekiai.
Maistas registruojamas pagal paros valgymus: pusryčius, pietus, vakarienę ir užkandžius. Kiekvienam valgymui pateikiama detali maistinių medžiagų analizė, įskaitant skaidulines medžiagas, cukrus, druską ir sočiąsias riebalų rūgštis.
Jeigu tam tikro produkto nėra programėlės duomenų bazėje, vartotojas jį gali įvesti rankiniu būdu pagal maisto produkto etiketėje pateiktą informaciją.
Reguliariai atlieka tyrimus
Kaip nurodė Higienos institutas, šiuo metu programėlės vartotojų pateikiami duomenys nėra apdorojami ar apibendrinami tyrimų tikslais, tačiau yra reguliariai atliekami gyventojų mitybos tyrimai.
2024 m. atliktas suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų faktinės mitybos tyrimas atskleidė, kad gyventojai vis dar suvartoja per mažai daržovių – vidutiniškai apie 240 g per dieną, kai rekomenduojama ne mažiau kaip 350 g.
Bendras daržovių, vaisių ir uogų suvartojimas taip pat nesiekia rekomenduojamų kiekių, nors vaisių vartojimas iš esmės atitinka rekomendacijas – tik apie 40 proc. gyventojų kasdien vartoja daržoves ir vaisius, o jų vartojimo dažnis mažėja.
Taip pat per mažai vartojama žuvies ir pieno produktų, lyginant su rekomenduojamais kiekiais.
Per daug saldumynų
Gyventojų mityboje išlieka per didelis sočiųjų riebalų ir cukrų kiekis, o tai rodo per didelį saldumynų ir mažiau sveikatai palankių produktų vartojimą, taip pat nustatytas nepakankamas maistinių skaidulų suvartojimas, kuris siejamas su per mažu viso grūdo produktų, daržovių ir ankštinių vartojimu.
Taip pat su maistu gaunama per mažai kai kurių svarbių vitaminų ir mineralinių medžiagų, tokių kaip vitaminas D, jodas, kalcis, kalis, selenas ar cinkas. „Šie rezultatai rodo, kad, nors dalis mitybos įpročių gerėja, subalansuotos ir sveikatai palankios mitybos principų laikymasis vis dar išlieka iššūkiu“, – teigia Higienos institutas.
Programėlę „Mityba365“ galima parsisiųsti iš „AppStore“ ir „GooglePlay“.
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