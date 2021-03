Profesorius V. Kasiulevičius: kodėl ne viskas yra blogai?

„Turi antikūnų prieš beta koronavirusus – COVID-19 sirgsi lengviau. Nauja studija rodo, kad pacientai, kuriems nustatytas aukštesnis antikūnų prieš beta koronavirusus (OC43 ir HKU1) lygmuo, sirgo lengviau negu tie, kurių šis lygmuo buvo žemesnis. Kas dar įdomiau, kad nenustatyta antikūnų koreliacijos su alfa koronavirusų genties atstovais HCoV 229E ar NL63. Nors tyrimas apėmė tik 60 pacientų, bet tai pirmasis įrodymas, kad COVID-19 sukėlėjas beta koronavirusų genties atstovas SARS-CoV-2 pasižymi panašiomis savybėmis, kaip ir jo gentainiai“, – feisbuke rašė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius.

Anot jo, beta koronavirusams būdingas sezoniškumas. Kuo toliau į šiaurę, tuo sezoniškumas ryškesnis. „Mūsų platumose OC43 siautėja vėlyvo rudens ir žiemos mėnesiais. Užsikrėtimų HKU1 paprastai mažiau, tačiau, kai kurių šaltinių duomenimis, jo plitimas nusitęsia net iki balandžio. Visgi švedų duomenimis, OC43 ir HKU1 pikai – gruodžio mėn. Gal mes tai jau praėjome? Norisi tikėti, kad COVID-19 pikai Lietuvoje bus gruodžio arba sausio mėnesiais. Pagaliau sezoniškumas reiškia, kad mes turėsime sąlygiškai ramius 5-6 mėnesius, per kuriuos visi norintys galės pasiskiepyti. Ir tai yra labai gera žinia“, – dėstė medikas.

Ar Lietuvoje pasikartos Estijos ar Čekijos scenarijus? „Tai priklauso nuo mūsų visų. Lėto atlaisvinimo strategija, griežtai susieta su testavimu, gali būti tuo veiksniu, kuris padės išvengti tokio milžiniško protrūkio. Būsime nuosaikūs savo noruose – pati saulė mums ateis į talką“, – rašė V. Kasiulevičius.

Matematikas Vaidotas Zemlys-Balevičius ketvirtadienį taip pat įžvelgė šiokių tokių pozityvių ženklų situacijoje, sukeltoje koronaviruso.

„Jau antra diena, kai grįžom į atvejų kritimą, po savaitės augimo. Panašu, kad turėsim bangavimą, nes neišsiaiškinom, kodėl buvo kilimas, dabar nežinom, kodėl yra kritimas, tai kas toliau – bus irgi neaišku. Kas aišku, kad savaitė teigiamo atvejų augimo pristabdė mirčių kritimą. Žiūrint į ilgesnio laikotarpio mirčių ir atvejų augimo dinamiką ji sudėtingesnė nei paprastas atsikartojimas su pavėlavimu. Bet koreliacijos matosi ir plika akimi. Žiūrint į šiuos grafikus, manau, gana aišku, kad išankstinis perspėjimas dėl sustojusio atvejų kritimo yra pakankamai svarbus. Jeigu mes pradedame ginčytis, ar yra banga, ar ne, vietoj to, kad imtumėmės priemonių, tai kainuoja žmonių gyvybes. Tai nereiškia, kad reikia reaguoti per stipriai, arba nereaguoti iš viso, bet tiesiog reikia suprasti, kad visi mūsų veiksmai turi kainą“, – rašė prezidento Gitano Nausėdos suburtos Sveikatos tarybos narys.

„Facebook“ nuotr.

Primename, kad per praėjusią parą šalyje nustatyti 434 nauji COVID-19 atvejai, nuo šios infekcinės ligos mirė penki žmonės.

Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 247,9 atvejo.

Statistiškai pasveiko ir šiuo metu yra gyvi 187 tūkst. 162 žmonės, deklaruota – 142 tūkst. 621 pasveikusysis. Statistiškai šiuo metu serga 7110 asmenų, deklaruotas sergančiųjų skaičius siekia 51 tūkst. 651.

Nuo COVID-19 Lietuvoje iš viso mirė 3303 žmonės. Su šia infekcine liga – tiesiogiai ir netiesiogiai – siejama 6620 mirčių.

Praėjusią parą šalyje atlikti 7128 molekuliniai (PGR) tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 2 mln. 122 tūkst. 35.

Be to, per parą atlikti 635 antigeno tyrimai. Iš viso jų atlikta 35 tūkst. 911.

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per pastarąsias septynias dienas siekia 6,3 procento.

Pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze praėjusią parą paskiepyti 9405 žmonės, antrąja doze – 4333 asmenys. Iš viso šalyje pirmąja doze paskiepyta 200 tūkst. 63 žmonės, abiem dozėmis – 80 tūkst. 502 asmenys.