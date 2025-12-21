Profesorių Jatužį siūloma paskirti Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku

Tai numatantį nutarimo projektą šią savaitę parlamentui pristatęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas pretendentą įvardijo kaip profesionalą ir gerą administratorių, tinkamą šioms pareigoms. Jo įsitikinimu, D. Jatužio paskyrimas vadovu sustiprins Nacionalinės sveikatos tarybą.
Vertindamas Lietuvos sveikatos sistemos būklę ir iššūkius, Seimo tribūnoje kalbėjęs D. Jatužis užsiminė apie pernelyg didelį sergamumą širdies, kraujagyslių ir onkologinėmis ligomis, taip pat problemas psichikos sveikatos priežiūros srityje, slaugytojų trūkumą.
D. Jatužis Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 1995 m. įgijo neurologo specialybę, 1999 m. – biomedicinos mokslų daktaro laipsnį, 2012 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.
2017–2022 m. jis ėjo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto direktoriaus pareigas. Nuo 2022 m. D. Jatužis yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas.
„Administracinė patirtis, dirbant sveikatos srityje, neapsiriboja vien akademiniais ir klinikiniais aspektais. Jau apie 10 metų esu Sveikatos apsaugos ministerijos Insulto priežiūros komiteto narys ir pirmininko pavaduotojas, taip pat Lietuvos neurologų asociacijos prezidentas ir buvęs Insulto asociacijos prezidentas“, – prisistatydamas Seimo nariams sakė D. Jatužis.
Jo kandidatūrą dar svarstys Seimo komitetai. Plenarinėje salėje dėl D. Jatužio naujų pareigų planuojama apsispręsti gruodžio 23 d.
Šių metų lapkritį kadenciją baigė 2021 m. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininku paskirtas profesorius Algirdas Utkus.
Nacionalinė sveikatos taryba – Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija. Taryba sudaroma 4 metų kadencijai.
ELTA primena, kad Seimas lapkričio 13 d. patvirtino naują Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtį. Joje yra 15 narių, atstovaujančių savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybas, taip pat įvairias mokslo ir studijų institucijas, asociacijas.
