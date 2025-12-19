 Prieš šventes – svarbi informacija

Prieš šventes – svarbi informacija

2025-12-19 11:26
LNK inf.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pasidalijo priminimu, kur kreiptis, jeigu per žiemos šventes sunegalavote, o poliklinika nedirba.

Prieš šventes – svarbi informacija
Prieš šventes – svarbi informacija / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Švenčių dienomis poliklinikos ir šeimos medicinos centrai nedirba, o netikėtai pajutus negalavimus dažnam gyventojui kyla klausimas: kur kreiptis pagalbos?

Jei pakilo temperatūra, skauda, pablogėjo savijauta, bet būklė nėra pavojinga gyvybei, švenčių ir poilsio dienomis pagalba teikiama skubiosios ambulatorinės medicinos pagalbos kabinetuose, o ten, kur jų nėra – ligoninėse.

Į ligoninės skubios pagalbos skyrių reikėtų vykti tik tada, kai kyla reali grėsmė sveikatai ar gyvybei – patyrus sunkią traumą, sutrikus širdies veiklai, gausiai kraujuojant ar netekus sąmonės.

Jei situacija kritinė – skambinkite 112. Jei reikia tik patarimo ar medicininės konsultacijos – skambinkite 113 (linija veikia visą parą).

Gydymo įstaigos iš anksto informuoja savo pacientus, kur kreiptis ne darbo dienomis, todėl verta tuo pasidomėti dar prieš šventes“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
Valstybinė ligonių kasa
sunegalavimas
liga
šventės
skubi pagalba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų