Prieš perkant mokyklinę kuprinę – kineziterapeutės patarimai, ką būtina žinoti

Pirmiausia – rūpestis sveikata

Tinkamos ir patogios kuprinės parinkimas ypač svarbus 7–10 metų moksleiviams, tik pradedantiems reguliariai ją nešioti. Visgi Medicinos diagnostikos ir gydymo centro kineziterapeutė Jolita Gelūnaitė perspėja, kad ne vien jiems. 12–17 metų paaugliai išgyvena augimo spurtą, todėl kuprinė taip pat svarbi jų laikysenai. Tiek pradinukams, tiek paaugliams per didelis ar netolygus nugaros apkrovimas ilgainiui gali suformuoti netaisyklingą stuburo padėtį, kurią vėliau pakoreguoti labai sudėtinga.

„Įsigyjant kuprinę reikėtų atsižvelgti į keletą svarbių kriterijų. Visų pirma, kuprinei reikėtų pagrindo – nugarą liečianti jos dalis turėtų būti su orui laidžiu paminkštinimu. Dar geriau rinktis kuprinę, padalintą į skyrius, ir sunkesnes knygas dėti arčiau nugaros, o smulkmenas – į mažesnes kišenes. Tai padeda sumažinti spaudimą nugarai, kas labai aktualu pradinių klasių moksleiviams, kurių raumenų sistema dar nėra tvirta“, – teigia J. Gelūnaitė.

Gydytoja pastebi, kad kiek rečiau atkreipiamas dėmesys į kuprinės petnešas – jos turėtų būti ne siauresnės kaip 3,5 cm ir dvigubai paminkštintos, nes tai padeda sumažinti nugaros raumenų spaudimą.

Pasirinkimas kasmet didėja

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ komercijos vadovė Vilma Drulienė pastebi, kad mokyklinių kuprinių pasirinkimas pastaraisiais metais auga, tad išsirinkti tinkamą kuprinę tėveliams ir mažiesiems tampa vis paprasčiau.

Perkamiausių kuprinių sąraše vyrauja garsūs prekės ženklai ir aukštos kokybės gaminiai. Pigesnės, mažiau nei 20 ar net mažiau nei 10 eurų kainuojančios kuprinės tokio populiarumo nesulaukia – tėvai linksta investuoti į šią mokyklinę prekę, o kartu ir į atžalų sveikatą.

„Tai leidžia daryti prielaidą, kad tėvai atžalas įtraukia į pasiruošimo mokyklai procesą – ką ir skatina psichologai, teigdami, kad mėgstamas daiktas padeda vaikui mokykloje jaustis geriau ir patogiau, o pats pasiruošimas ugdo jo savarankiškumą“, – sako komercijos vadovė.

Šiemet klientai gali rinktis iš populiarių prekės ženklų, kaip „Minions“, „Star Wars“, „Frozen“, „Barbie“, „Pets2“ kuprinių ir jas papildančių prekių: sportinės aprangos maišelių, penalų ir kitų mokyklinių priemonių.

Individualus pritaikymas

Kineziterapeutė J. Gelūnaitė atkreipia dėmesį, kad, jau turint kuprinę, svarbu tinkamai sureguliuoti petnešas. Per laisvai sureguliavus jos nuolat smukčios nuo pečių ir tinkamai nepasiskirstys nešamas svoris, o suveržus per stipriai po kurio laiko gali imti skaudėti pečius, kaklą ar net galvą.

Gydytoja taip pat pastebi, kad svarbūs yra ir kuprinės svoris bei aukštis. Tuščia pradinių klasių moksleivio kuprinė turėtų sverti ne daugiau 700 g, vyresnių mokinių – ne daugiau 1 kg. Sukrauta kuprinė turėtų neviršyti 10–15 proc. vaiko kūno svorio. Taip pat, tinkamai sureguliavus kuprinės petnešas, jos dugnas neturėtų būti žemiau juosmens, o viršus – aukščiau pečių: patikrinti tai reikėtų dar prieš perkant.

„Taisyklinga laikysena – labai svarbi. Jei stuburo padėtis netinkama, gali būti užspaudžiami vidaus organai, suprastėti organizmo aprūpinimas deguonimi; be to, netolygiai įtempiami raiščiai ir apkraunami sąnariai. Vėliau dėl to gali kamuoti tokie negalavimai, kaip nugaros ir sąnarių skausmai, galvos svaigimas, pykinimas ar net atminties pablogėjimas. Tėvams patariu ne tik atidžiai rinkti kuprinę, bet ir stebėti atžalų laikyseną ir, pamačius neraminančius pokyčius, kreiptis į specialistą“, – apibendrina J. Gelūnaitė.