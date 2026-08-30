 Prieš naujus mokslo metus – raginimas patikrinti vaikus dėl nemalonios bėdos

Prieš naujus mokslo metus – raginimas patikrinti vaikus dėl nemalonios bėdos

2026-08-30 16:37
ELTOS inf.

Likus vos kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) ragina tėvus bei ugdymo įstaigas pasirūpinti pedikuliozės profilaktika.

<span>Prieš naujus mokslo metus – raginimas patikrinti vaikus dėl nemalonios bėdos</span>
Prieš naujus mokslo metus – raginimas patikrinti vaikus dėl nemalonios bėdos / Pixabay.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak NVSC, galvinėmis utėlėmis gali užsikrėsti bet kuris žmogus, nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties ar asmens higienos įpročių. Be to, jų atsiradimas nėra susijęs ir su plaukų ilgiu ar tuo, kaip dažnai jie plaunami ir šukuojami.

Dažniausiai šie parazitai plinta glaudaus kontakto metu. Vaikai jais užsikrėsti gali žaisdami, artimai bendraudami ar kartu miegodami. Utėlės taip pat gali būti perduodamos per bendras šukas, šepečius ar kitus su plaukais besiliečiančius daiktus.

Radus utėlių ar glindų, tėvai raginami kuo greičiau imtis jų naikinimo ir dėl tinkamų priemonių pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku.

Nustačius užsikrėtimą šeimoje, reikėtų patikrinti visų šeimos narių galvas, o aptikus utėlių – jas naikinti tuo pačiu metu.

Pasak NVSC, ne mačiau svarbu ir pačioms ugdymo įstaigoms laikytis profilaktikos priemonių. Specialistai rekomenduoja neleisti vaikams dalytis asmeniniais daiktais, o naudojamus sportinius čiužinius ir galvą saugančius įrenginius, pavyzdžiui, šalmus, išvalyti po kiekvieno panaudojimo.

Ugdymo įstaigose profilaktinis vaikų tikrinimas dėl galvinių utėlių rekomenduojamas po atostogų ir pagal epidemiologinę situaciją. 

Šiame straipsnyje:
pedikuliozė
utėlės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų