Prieš infarktą 71 proc. moterų jautė neįprastą simptomą

Infarktas moterims ne visada prasideda krūtinės skausmu
Širdies infarktas moterims gali pasireikšti visai ne taip, kaip daugelis įsivaizduoja. Tyrimas, kuriame dalyvavo 515 infarktą patyrusių moterų, parodė, kad net 95 proc. jų dar likus savaitėms ar mėnesiams iki įvykio prisiminė bent vieną neįprastą simptomą.
Dažniausiai tai buvo ne krūtinės skausmas. Maždaug 71 proc. moterų prieš infarktą jautė neįprastą nuovargį, rodo Amerikos širdies asociacijos žurnale „Circulation“ paskelbti duomenys.
Tuo tarpu diskomfortą krūtinėje per mėnesį iki infarkto nurodė tik 29,7 proc. tyrimo dalyvių.
Koks nuovargis gali būti infarkto požymis?
Kalbama ne apie įprastą nuovargį po sunkios darbo dienos ar bemiegės nakties.
Tyrime dalyvavusios moterys apibūdino stiprų, neįprastą išsekimą, kuris nepraeidavo net išsimiegojus. Įprastos kasdienės užduotys staiga pareikalaudavo kur kas daugiau pastangų nei anksčiau.
Per mėnesį iki infarkto 47,8 proc. moterų taip pat patyrė miego sutrikimų, o 42,1 proc. – dusulį.
„Texas Health“ kardiologijos specialistai tokį nuovargį yra palyginę su jausmu, tarsi žmogus bandytų eiti per purvą – net paprasta veikla gali atrodyti neįprastai sunki.
Moterys vidutiniškai laukia apie 54 valandas, kol kreipiasi dėl galimų infarkto simptomų, o vyrai – apie 16 valandų.
Problema ta, kad tokią savijautą lengva paaiškinti stresu, pervargimu, įtemptu darbu ar miego trūkumu.
Todėl dalis moterų delsia kreiptis pagalbos. „Texas Health“ duomenimis, moterys vidutiniškai laukia apie 54 valandas, kol kreipiasi dėl galimų infarkto simptomų, o vyrai – apie 16 valandų.
Infarkto simptomai moterims gali būti kitokie
Krūtinės skausmas ar spaudimas išlieka svarbus infarkto požymis, tačiau moterims gali pasireikšti ir kiti simptomai.
Tarp jų – dusulys, neįprastas nuovargis, skausmas kaklo ar žandikaulio srityje, pykinimas, šaltas prakaitas, virškinimo sutrikimą primenantis diskomfortas, galvos svaigimas ar viršutinės nugaros dalies skausmas.
Kardiologė dr. Brandie Williams pabrėžia, kad moterims infarktas gali pasireikšti krūtinės skausmu, tačiau neretai atsiranda ir dusulys, kaklo ar žandikaulio skausmas, neįprastas nuovargis ar dažnas virškinimo sutrikimą primenantis diskomfortas.
Būtent todėl moterų širdies infarkto simptomai kartais palaikomi stresu, pervargimu ar skrandžio problemomis.
Širdies ligos – viena didžiausių grėsmių moterims
Širdies ligos yra pagrindinė moterų mirties priežastis Jungtinėse Valstijose.
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, 2023 m. nuo širdies ligų mirė 304 970 moterų – tai sudarė maždaug vieną iš penkių visų moterų mirčių.
Nepaisant to, tik 56 proc. JAV moterų žinojo, kad širdies ligos yra pagrindinė jų mirties priežastis.
Viena problemų gali būti nusistovėjęs infarkto įvaizdis – žmogus staiga susiima už krūtinės ir pajunta stiprų skausmą. Tačiau daliai moterų simptomai gali būti kur kas mažiau akivaizdūs.
Kada būtina kreiptis pagalbos?
Jeigu staiga atsiranda krūtinės skausmas ar diskomfortas, dusulys, stiprus silpnumas, pykinimas, galvos svaigimas, skausmas kaklo, nugaros ar žandikaulio srityje, delsti nereikėtų.
Jeigu staiga atsiranda krūtinės skausmas ar diskomfortas, dusulys, stiprus silpnumas, pykinimas, galvos svaigimas, skausmas kaklo, nugaros ar žandikaulio srityje, delsti nereikėtų.
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai ragina įtariant infarktą nedelsiant kviesti skubiąją pagalbą.
Neįprastas nuovargis savaime dar nereiškia, kad žmogų ištiko ar netrukus ištiks infarktas – jį gali sukelti daugybė kitų priežasčių. Tačiau staiga atsiradęs, neįprastai stiprus ir nepraeinantis išsekimas, ypač kartu su dusuliu, skausmu, pykinimu ar kitais simptomais, neturėtų būti ignoruojamas.
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