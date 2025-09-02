Prasidedant naujiems mokslo metams, sveikatą buvo pasitikrinę 70 proc. moksleivių

Higienos instituto švieslentėje skelbiama, jog abi Mokinio sveikatos pažymėjimo dalis rugpjūčio 30 d. buvo pateikę 70,1 proc. mergaičių ir 69,29 proc. berniukų.
Kaip rodo viešai skelbiami duomenys, aktyviausiai sveikata tikrinama 7–10 metų moksleiviams. Šioje amžiaus grupėje abi sveikatos pažymas yra gavę 76,22 proc. berniukų ir 76,46 proc. mergaičių. Tarp jaunesnių, 0–6 metų amžiaus, vaikų šie skaičiai atitinkamai sudaro 75,7 proc. bei 76,23 proc. Tuo metu iš visų 11–17 metų amžiaus moksleivių abi sveikatos patikrinimo pažymas yra pateikę 73,23 proc. berniukų ir 73,94 proc. mergaičių.
Sprendžiant iš švieslentėje pateiktų duomenų, didžiausias sveikatą pasitikrinusių vaikų skaičius fiksuojamas Klaipėdos, Kėdainių bei Skuodo rajonuose. Uostamiesčio rajono savivaldybėje sveikatą yra pasitikrinę 7 767 vaikai – 80,74 proc. Kėdainių rajone pažymas pateikusių vaikų skaičius siekia 5 667 – 80,29 proc. Tuo metu Skuodo rajone sveikatą jau pasitikrino 1 530 vaikų. Tai sudaro 86,01 proc. visų pažymėjimus pateikti turinčių mokinių.
Kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), visi vaikai iki 18 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.
Jų sveikatą tikrina šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas bei dantų ir burnos higienos būklę galintis įvertinti medikas.
Ministerija pažymi, jog kasmetinė profilaktinė vaikų sveikatos patikra padeda laiku nustatyti sveikatos sutrikimus, skatina koreguoti gyvenimo būdą bei ugdymo procese atsižvelgti į vaiko sveikatos poreikius.
