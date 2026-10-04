Poliklinikose baigiasi svarbi vakcina

Rudeninė saulė šildo, bet yra, kas spėjo peršalti, o kur dar kiti klausimai – skubančiųjų į polikliniką netrūksta. Kai kurie jų nori pasiskiepyti nuo ligos, kuri labai reta, bet reta – dėl medicinos pažangos.
„Tikrai baisi liga, kurią dabar esame sukontroliavę skiepų pagalba“, – sakė Šeškinės poliklinikos šeimos gydytojas Paulius Jacevičius.
Visgi šiemet jau yra ir susirgusiųjų.
„Jau yra patvirtinti du stabligės atvejai, vertinant ilgiau, nuo 2011 iki 2025 metų – 23 atvejai, aštuoni atvejai mirtini“, – teigė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Edita Jegelevičienė.
Du susirgusieji – vyresnio amžiaus.
„Paralyžiuoja kaklą, prasideda raumenų spazmai, pacientas gali būti išlenktas, pakankamai dramatiškai atrodanti situacija“, – apie ligą pasakojo P. Jacevičius.
Stabligės užkratas tyko žemėse, į organizmą patenka per žaizdą. Nuo ligos skiepijami kūdikiai, paaugliai, nėščiosios.
„Vaikai skiepyti pagal programą, o aš skiepijausi, kai laukiausi – taip atsinaujinau savo skiepą“, – kalbėjo moteris
Taip pat kas 10 metų skiepijami ir suaugusieji.
„Vertinant nuo 25-erių, reikia revakcinuotis. Jeigu pamirštame, atsiranda rizika, ypač kas dirba ūkio darbus“, – įspėjo P. Jacevičius.
Nuo stabligės žmonės skiepijami ir priėmimo skyriuose, jei į žaizdą pateko žemių.
„Susiduriame dažniausiai ne tiek soduose, dažniausiai – garažą tvarkė, užlipo ant vinies“, – sakė P. Jacevičius.
Vakcinos yra dvi – viena po traumų, kita skirta paaugliams, nėščiosioms ir revakcinacijai. Būtent pastarosios, deja, tam tikros poliklinikos šiuo metu nebeturi arba skaičiuoja likučius.
VšĮ Centro poliklinikos atsakymas: „Turime likusių tik mokamų stabligės vakcinų, ir tai tik viename – Naujamiesčio – padalinyje. Nemokamų „Adacel“ vakcinų nebeturime visai – penktadienį jos baigėsi visuose padaliniuose, jų nebeturi ir vakcinų tiekėjas „Limedika“.
Kad jaučiamas vakcinų štilis arba atsargos senka, neoficialiai patvirtino dar bent dvi poliklinikos. Įstaigos, panašu, kad skiepų pradėjo ieškoti vienos per kitas.
Paralyžiuoja kaklą, prasideda raumenų spazmai, pacientas gali būti išlenktas, pakankamai dramatiškai atrodanti situacija.
Visgi Šeškinės poliklinika sako, kad nors paprastai dalijasi, šį kartą nusprendė neskolinti.
„Negalime pasidalinti, nes jeigu vėluos vakcina, kad mums nepritrūktų jos“, – paaiškino Šeškinės poliklinikos Imunoprofilaktikos koordinatorė Anžela Papkova.
Atsakinga institucija, Valstybinė ligonių kasa, situacijos nesureikšmina.
„Po jūsų paklausimo mes kreipėmės į didmenininką, turime naujausią informaciją, kad 2000 vakcinos dozių tiesiog laukia Valstybinės vaistų kontrolės leidimo“, – sakė VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėja Lina Reinartienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vaistų kontrolė sako, kad vakcinų neužlaikė. Pirmiausia vakcinos registruotojas turi pateikti reikalingus dokumentus.
„Gavusi mūsų tarnyba dokumentus peržiūri ir pritaria vakcinos tiekimui į šalį. Šiai akimirkai dokumentų mes nesame gavę“, – teigė Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė Aistė Tautvydienė.
Panašu, kad viskas dėl biurokratijos, o kur dėtis, pavyzdžiui, nėščiosioms, kurioms skiepų reikia? Galbūt žmogus gali pasiskiepyti, pavyzdžiui, ne savo, o kitoje poliklinikoje arba už pinigus?
„Valstybės finansuojama vakcina, galime skiepyti tik tuos, kurie prisirašę prie mūsų įstaigos, tokia yra tvarka“, – paaiškino A. Papkova.
Poliklinikoms tikslios datos, kada vakcinas gaus yra nežinomos.
„Žadama, kad stabligės vakcinas turėtume gauti spalio pabaigoje“, – pateikta VšĮ Centro poliklinikos atsakyme.
Tačiau atsakingieji žada – bus greičiau.
„Tikėkimės, kad kitos savaitės bėgyje tos, kurios pritrūko, gaus vakcinas“, – tikino L. Reinartienė.
Tokį patikinimą norėtų išgirsti ir poliklinikos.
„Būtų labai gerai, jeigu žinotume, kokių vakcinų trūks arba jų likutis labai mažas. To mes neturime, tokio bendradarbiavimo“, – sakė A. Papkova.
Anot pašnekovės, jei informacija pirmiausia būtų dalijamasi, įtampų būtų mažiau.
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