Poliklinikoje – kurioziška situacija: matuojant temperatūrą nuskaitomos žmonių smegenys?

„Poliklinika. Prie durų maloni seselė matuoja įeinančių temperatūrą. Atkišu kaktą.

– Ne, ne, duokite riešą, prašau.

– ?

– Prie kaktos nebematuojam, nes žmonės skundžiasi, kad taip nuskaitome jų smegenis.

– Ką, rimtai? Ir daug tokių būna?

– Kasdien. Kai kurie net cituoja straipsnius, kur apie tai rašoma.

Kaip nuostabu, kad yra žmonių, kurie be problemų tiki, kad šiuo aparačiuku už 18,49 eurų (su PVM) galima skaityti mintis“, – šmaikščia istorija feisbuke pasidalijo R. Zemkauskas.

Freepik.com nuotr.

Po visuomenės veikėjo įrašu pasipylė internautų komentarai.

„Net jei ir nuskaito, ką gi jau ten tokio randa toje dykumoje“, – ironizavo dainininkas Marijonas Mikutavičius.

„Na, tų kurie tiki, tai be problemų galima nuskaityti. Nes ten nieko nėra ką nuskaityti – apvalus nulis“, – apie sąmokslo teoretikus rašė kita internautė.

Ironijos negailėjo ir internautas Mindaugas. „Jūs nesijuokite. Tai teisybė. Aną savaitę pasiskiepijau. Tai net neįsivaizduoju, ką man su tais skiepais suleido, bet kažkas jau darosi. Nebereikia telefono – smsus gaunu tiesiai į smegenis. O sutikęs kitą pasiskiepijusį su juo galiu bendrauti telepatiškai – nebereikia nei kalbėtis, nei rankomis mosikuoti. Taip pat per atstumą jaučiu visas 5G ryšio antenas. Be to, tamsoje išėjus pasivaikščioti nebereikia prožektoriaus ir night visiono – viską matau“, – socialiniame tinkle rašė vyras.

„Yra tiesos, nes šitie aparačiukai tokiems tikėtojams priglaudus prie kaktos parodo ne temperatūrą, o IQ koeficientą“, – į diskusiją įsitraukė kitas internautas.