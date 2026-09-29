Po valgio greitai vėl išalkstate? Šie įpročiai gali padėti ilgiau jaustis sotiems

Į lėkštę dėkite daugiau skaidulų
Pasak dietologės Jen Messer, būtent didesnis maistinių skaidulų kiekis yra labai svarbus, kai kalbama apie ilgesnį sotumo jausmą.
Tirpiosios skaidulos skrandyje sudaro gelio pavidalo masę ir lėtina maisto judėjimą, o netirpiosios didina maisto tūrį ir gali padėti ilgiau jaustis sotiems.
Fermentuojant kai kurias skaidulas susidaro trumposios grandinės riebalų rūgštys. Alabamos universiteto Birmingame Mitybos ir nutukimo tyrimų centro direktorius Jamesas Hillas aiškino, kad jos skatina ląsteles išskirti apetitą reguliuojančius hormonus, tarp jų – GLP-1.
GLP-1 perduoda smegenims sotumo signalus, lėtina skrandžio išsituštinimą ir skatina insulino išsiskyrimą. Populiarūs GLP-1 vaistai imituoja šio natūralaus hormono signalus, tačiau gastroenterologas Aaronas Yeoh pabrėžia, kad jie veikia ne vien sulėtindami skrandžio išsituštinimą – jie taip pat veikia apetitą ir maisto suvartojimą reguliuojančius smegenų mechanizmus bei padeda kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje.
Tyrimai rodo, kad didesnis skaidulų vartojimas gali didinti sotumą, mažinti suvartojamų kalorijų kiekį ir padėti kontroliuoti kūno svorį.
Rekomenduojama norma – 14 g skaidulų 1000 kalorijų, arba maždaug 28 g per dieną, jei suvartojama 2000 kalorijų.
Dietologė rekomenduoja skaidulų pirmiausia gauti iš maisto: pupelių, lęšių, avižų, uogų, obuolių, daržovių, riešutų, sėklų ir viso grūdo produktų.
Kiekviename valgyme – baltymų šaltinis
Baltymai taip pat gali padėti kontroliuoti alkį. J. Messer juos vadina labiausiai sotinančia makroelementų grupe.
Baltymai paprastai virškinami ilgiau nei rafinuoti angliavandeniai. Baltymų turintis maistas taip pat skatina apetitą reguliuojančių hormonų išsiskyrimą ir slopina greliną – pagrindinį alkio hormoną.
Be to, baltymams virškinti ir apdoroti organizmas sunaudoja daugiau energijos nei angliavandeniams ar riebalams.
Masačusetso „Mass General Brigham“ gydytoja ir GLP-1 specialistė Jennifer Manne-Goehler teigė, kad didesnis baltymų suvartojimas gali padėti mažinti bendrą suvartojamų kalorijų kiekį.
Baltymams gauti nebūtini papildai ar milteliai. Bostono universiteto mitybos profesorė ir dietologė Joan Salge Blake rekomenduoja kiekvieno valgymo metu rinktis bent vieną baltymų šaltinį – kiaušinius, graikišką jogurtą, varškę, žuvį, paukštieną, liesą mėsą, tofu, pupeles ar lęšius.
Mažiau itin perdirbto maisto
Svarbu ne tik tai, ko valgyti daugiau, bet ir ko vartoti mažiau.
Itin perdirbtuose produktuose dažnai gausu rafinuotų grūdų, krakmolo ir pridėtinio cukraus, o natūrali maisto struktūra būna prarasta.
Tokie produktai greitai pasisavinami ankstyvoje virškinimo trakto dalyje.
Viename tyrime žmonės, valgę itin perdirbtą maistą, per dieną suvartodavo maždaug 500 kalorijų daugiau nei tie, kurių mitybą sudarė minimaliai apdoroti produktai.
Svarbi gali būti ir valgymo tvarka
Reikšmės gali turėti ne tik tai, ką valgome, bet ir kokia tvarka suvalgome skirtingus produktus.
J. Messer teigimu, daržovių ir baltymų valgymas prieš angliavandenių turintį maistą turi nuoseklių trumpalaikių mokslinių įrodymų.
Tyrimai rodo, kad toks valgymo eiliškumas gali padidinti GLP-1 kiekį, slopinti greliną ir pagerinti gliukozės reguliavimą.
Viename klinikiniame tyrime 2 tipo diabetu sergančių žmonių gliukozės ir insulino šuoliai buvo gerokai mažesni, kai jie pirmiausia valgė daržoves ir baltymus, o tik po jų – angliavandenius, nors maisto produktai ir jų kiekiai abiem atvejais buvo tokie patys.
J. Salge Blake teigimu, pirmiausia valgant skaidulų ir baltymų turinčius produktus skrandis labiau prisipildo, jo išsituštinimas užtrunka ilgiau, todėl žmogus gali greičiau pajusti sotumą ir valgio metu suvalgyti mažiau.
Neskubėkite valgyti
Vos pradėjus valgyti skrandis, žarnynas ir smegenys pradeda keistis sotumo signalais, tačiau tam reikia laiko.
Harvardo medicinos mokyklos nutukimo medicinos gydytoja ir mokslininkė Fatima Cody Stanford aiškino, kad valgant lėčiau žarnyno ir smegenų signalai spėja perduoti informaciją apie sotumą dar prieš suvartojant per daug maisto.
Nedideli tyrimai taip pat parodė, kad lėčiau valgantys žmonės paprastai suvartoja mažiau kalorijų ir jaučiasi sotesni.
Vageningeno universiteto jutimų mokslo ir valgymo elgsenos profesorius Ciaranas Forde'as teigia, kad kruopštesnis kramtymas suteikia smegenims daugiau laiko apdoroti jutiminę informaciją apie maistą.
F. C. Stanford rekomenduoja rinktis mažesnius kąsnius, tarp jų padėti šakutę, valgant mažiau naudotis ekranais ir valgymui skirti maždaug 20 minučių.
Po valgio – trumpas pasivaikščiojimas
Tyrimai rodo, kad 10–20 minučių lengvas pasivaikščiojimas po valgio gali padėti raumenims efektyviau panaudoti maistines medžiagas ir sumažinti gliukozės kiekio kraujyje pakilimą po valgio.
Pasak F. C. Stanford, toks pasivaikščiojimas taip pat gali šiek tiek sustiprinti natūralų organizmo GLP-1 atsaką.
Tyrimai taip pat rodo, kad vaikščiojimas po valgio gali sumažinti kraujyje cirkuliuojančių trigliceridų kiekį, nes raumenys panaudoja šias maistines medžiagas energijai.
A. Yeoh vaikščiojimą po valgio įvardijo kaip vieną iš gyvenimo būdo įpročių, turinčių stipriausių įrodymų, kai kalbama apie natūralių sotumo mechanizmų palaikymą.
Patarimai tinka ne visiems
Specialistai pabrėžia, kad sąmoningai lėtinti skrandžio išsituštinimą tinka ne kiekvienam.
Žmonėms, sergantiems gastropareze, tai gali sustiprinti pykinimą, vėmimą, pilvo pūtimą ir pabloginti maistinių medžiagų pasisavinimą.
GLP-1 vaistus vartojantiems žmonėms taip pat reikėtų prisiminti, kad šie preparatai jau lėtina skrandžio išsituštinimą. F. C. Stanford perspėja, kad papildomos virškinimą lėtinančios priemonės gali sustiprinti virškinamojo trakto šalutinį poveikį ir nesuteikti papildomos naudos.
Insuliną arba sulfonilkarbamido grupės vaistus vartojantiems diabetu sergantiems žmonėms prieš reikšmingai keičiant mitybą rekomenduojama pasitarti su sveikatos priežiūros specialistais, nes pakitęs gliukozės pasisavinimo laikas gali paveikti gliukozės kiekį kraujyje ir vaistų poreikį.
Dirgliosios žarnos sindromu ar kitais virškinamojo trakto sutrikimais sergantiems žmonėms skaidulų kiekį rekomenduojama didinti palaipsniui, kad būtų sumažintas pilvo pūtimas ir diskomfortas.
A. Yeoh pabrėžia, kad daugiausia naudos paprastai duoda ne vienas atskiras metodas, o kelių paprastų įpročių derinys.
„Svarbiausia nuoseklumas, o ne tobulumas. Nedideli, pakartojami įpročiai dažnai suteikia daugiausia naudos įdedant mažiausiai pastangų“, – sakė F. C. Stanford.
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