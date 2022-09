Po tragiško įvykio – didesnis dėmesys gimdyvėms: ydinga galvoti, kad depresija praeis savaime

Tokių pokyčių imtasi, atsižvelgiant į tai, kad pogimdyvinės depresijos požymiai dažniausiai atsiranda moteriai jau sugrįžus į namus po gimdymo ir neretai jie nebūna atpažįstami pačios moters ar jų artimųjų, todėl laiku nesikreipiama profesionalios pagalbos.

Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio teigimu, pogimdyvinę depresiją patiria kone kas penkta gimdžiusi moteris, todėl naujasis reikalavimas yra svarbus žingsnis, rūpinantis Lietuvos mamų ir vaikų sveikata.

„Pasirūpinsime moterimis ir jų psichine sveikata, nes privalome užtikrinti, kad tiek gimdyvės, tiek kūdikiai būtų saugūs. Ydinga galvoti, kad pogimdyvinė depresija praeis savaime. Anaiptol. Svarbu skleisti žinią, kad kuo daugiau mamų žinotų, kaip šią būseną atpažinti, kur ieškoti pagalbos, kaip ją gydyti. Tai yra visos šeimos gerovės klausimas“, – sakė A. Dulkys.

Siekiama, kad naujasis reikalavimas į Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašą būtų įtrauktas artimiausiu metu. Šiuo metu ruošiamos tam reikalingos pataisos. Kita kryptis, kuria nuosekliai dirbama, tai medikų kompetencijų, susijusių su psichikos sveikata, didinimas. Sveikatos sektoriaus darbuotojai nuolat dalyvauja mokymuose, juos planuojama tęsti ir ateityje.

Privalome užtikrinti, kad tiek gimdyvės, tiek kūdikiai būtų saugūs.

Dabar galiojančiame Apraše nustatyta, kad šeimos gydytojas arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos gydytojas akušeris ginekologas, arba akušeris su nėščiąja turi aptarti gyvenimo ir darbo sąlygas, žalingų įpročių bei smurto šeimoje klausimus. Taip pat Apraše nustatyta, kad antrinio B lygio paslaugas teikiančioje įstaigoje ir Perinatologijos centre turi būti užtikrinama, kad būtų teikiamos socialinio darbuotojo, medicinos psichologo paslaugos.

Pogimdyvinė depresija – tai depresija, atsiradusi pogimdyviniu laikotarpiu. Ji prasideda per pirmus mėnesius po gimdymo (rečiau – po gimdymo praėjus pusmečiui ar daugiau), tęsiasi keletą mėnesių ar ilgiau ir pasireiškia kaip stiprūs emocijų svyravimai, išsekimas, beviltiškumo jausmas. Negydoma pogimdyvinė depresija gali sukelti rimtą pavojų tiek motinai, tiek mažyliui. Dėl motinos depresijos sutrinka jos ir kūdikio ryšys, gali pablogėti vaiko emocinė ir kognityvinė raida. Taip pat gali prastėti santykiai su vyresniais vaikais bei su partneriu.

Moterys, jaučiančios pogimdyvinės depresijos simptomus, turėtų kreiptis į pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį psichikos sveikatos centrą (PSC), prie kurio yra prisirašiusi. Jei pati moteris nėra pasirinkusi PSC, ji automatiškai yra prirašoma prie to PSC, su kuriuo jai šeimos gydytojo paslaugas teikianti įstaiga yra pasirašiusi sutartį. PSC paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir medicinos psichologas. Pastarasis specialistas teikia psichologinio konsultavimo paslaugas ir padeda spręsti bendravimo, santykių su aplinkiniais bei asmenines problemas. Šių specialistų paslaugos teikiamos nemokamai ir siuntimo šių paslaugų gavimui nereikia.

Esant sudėtingesniems pogimdyvinės depresijos atvejams, gydytojas psichiatras gali siųsti pacientę psichoterapijos paslaugoms. Nuo 2020 metų padidintas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų lėšų (PSDF) apmokamų psichoterapijos seansų skaičius (iki 2020 m. buvo apmokami 24 psichoterapijos seansai per metus, nuo 2020 m. – 30) bei išplėstas specialistų, turinčių teisę teikti psichoterapijos seansus, ratas.

Be to, esant diagnozuotiems pogimdyminiams psichikos sutrikimams, įskaitant pogimdyvinę depresiją, gali būti skiriama ambulatorinė reabilitacija, kuri be sveikatą stiprinančių procedūrų apima ir medicinos psichologo konsultacijas.

Daugiau informacijos apie pogimdyvinę depresiją, jos požymius ir pagalbą kviečiame skaityti nacionalinėje psichikos sveikatos platformoje.