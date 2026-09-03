Po pasiplaukiojimo baseine septynmetis atsidūrė ligoninėje: gydytojai daug vilčių neteikė

Berniuko mama Evangelynne Williams gegužės 12 dieną skubiai nuvežė sūnų į ligoninę, kai šis pasiskundė galūnių dilgčiojimu ir silpnumu kairėje kūno pusėje. Moteris teigė simptomus įvedusi į „ChatGPT“, o šis kaip vieną pirmųjų galimų priežasčių nurodė insultą.
Ligoninėje berniukas buvo apžiūrėtas, tačiau, pasak mamos, gydytojai aiškios priežasties nenustatė ir liepė grįžti, jei simptomai pasikartotų.
„Buvo be galo baisu. Plaukdamas jis pasakė, kad nusilpo kairė kūno pusė ir ją dilgčioja, todėl nuvežėme jį į ligoninę, – pasakojo Rytų Sasekse gyvenanti moteris. – Įdomiausia, kad simptomus įvedžiau į „ChatGPT“, ir pirmas dalykas, kurį jis pasiūlė, buvo insultas.“
Pasak jos, ligoninėje Juniorui buvo atlikti keli paprasti neurologiniai testai, tačiau galvos smegenų tyrimas nebuvo atliktas ir berniukas išleistas namo.
Po šešių savaičių būklė smarkiai pablogėjo
27-erių berniuko mama teigė tuomet daug apie šį epizodą nebegalvojusi. Tačiau po šešių savaičių, birželio 25 dieną, Junioras pabudo, pradėjo vemti, vėliau tapo sutrikęs ir beveik nereagavo į aplinką.
Evangelynne vėl skubiai nuvežė sūnų į ligoninę. Ji tvirtino, kad vaikų skubiosios pagalbos skyriuje jie kelias valandas praleido atskirame kambaryje, o Juniorui buvo pasiūlyta vaistų nuo pykinimo.
Kadangi tą dieną Jungtinėje Karalystėje temperatūra siekė apie 38 laipsnius, mama iš pradžių svarstė, ar berniuko būklė negalėjo būti susijusi su karščiu.
Tačiau netrukus Juniorui, pasak jos, prasidėjo į traukulius panašūs epizodai, o berniukas iš skausmo ėmė šaukti.
„Jis pabudo sakydamas, kad jam bloga, kelis kartus vėmė. Buvo labai sutrikęs – juokėsi, negalėjo vaikščioti ar išlaikyti kūno svorio, jo akys buvo užmerktos. Jis beveik visiškai nereagavo“, – prisiminė moteris. Pasak jos, berniukui taip pat stipriai tekėjo seilės.
Situacija pasikeitė tik atvykus Evangelynne mamai, kuri, kaip teigia moteris, atkakliai pareikalavo išsamesnio vaiko būklės įvertinimo.
„Ji nesukėlė skandalo, tačiau buvo labai griežta. Gerai, kad ji atėjo, nes, jei nebūtų atėjusi, manau, kad jo šiandien nebūtų“, – sakė Evangelynne.
Berniuką apžiūrėjus vyresniajam medicinos darbuotojui, jis buvo skubiai perkeltas į gaivinimo skyrių.
„Vos tik jį įvežė, per kelias sekundes aplink jį jau buvo gal dešimt ar penkiolika gydytojų“, – pasakojo mama.
Nustatė insultą
Atlikti tyrimai parodė, kad Junioras iš tiesų buvo patyręs insultą. Jo smegenų arteriją buvo užkimšęs kraujo krešulys.
Berniukas skubiai greitosios pagalbos automobiliu buvo nugabentas į kitą ligoninę, kur turėjo būti pašalintas krešulys.
Mama prisipažino iki tol net nežinojusi, kad insultą gali patirti ir vaikai.
Vėliau Junioras trims savaitėms buvo panardintas į medicininę komą.
Jo mama prisipažino iki tol net nežinojusi, kad insultą gali patirti ir vaikai.
„Niekada gyvenime nebūčiau pagalvojusi, kad tai insultas. Net nežinojau, kad vaikai gali jį patirti“, – sakė ji.
Pasak moters, sūnui gulint intensyviosios terapijos skyriuje ji vis tikėjosi, kad visa tai tėra blogas sapnas.
Gydytojai daug vilčių neteikė
Rugpjūčio 11 dieną Junioras buvo išleistas iš ligoninės. Nors gydytojų prognozės iš pradžių buvo labai niūrios, berniukas jau vėl vaikšto ir kalba.
„Gydytojas sakė, kad geriausias įmanomas rezultatas būtų tai, jei jis dešine ranka galėtų užsegti sagą. Vilties beveik nebuvo“, – pasakojo mama.
Tačiau berniuko būklė pagerėjo labiau, nei tikėtasi.
„Dabar jis gali vaikščioti, taip pat kalba. Tačiau jo smegenys pažeistos, todėl elgesys tarsi sugrįžo ketveriais ar penkeriais metais atgal“, – teigė Evangelynne.
Šiuo metu šeima daugiausia dėmesio skiria Junioro reabilitacijai ir jo sveikimui. Mama taip pat pradėjo lėšų rinkimo kampaniją.
„Jeigu mano mama tą dieną nebūtų atėjusi, nemanau, kad jis vis dar būtų čia. Mes būtume tiesiog likę tame kambaryje. O patyrus insultą svarbi kiekviena sekundė“, – sakė ji.
Ligoninė atsiprašė šeimos
„University Hospitals Sussex“ atstovas pareiškė nuoširdžiai atsiprašantis Junioro ir jo šeimos.
„Puikiai suprantame, koks sunkus šis laikotarpis jiems turėjo būti“, – teigiama ligoninės komentare.
Ligoninė pranešė pradėjusi berniukui suteiktos pagalbos tyrimą, kad būtų galima išsamiai išsiaiškinti visas aplinkybes ir nustatyti, ar iš šio atvejo galima pasimokyti bei ateityje pagerinti pacientų priežiūrą.
„Darysime viską, ką galime, kad palaikytume Juniorą ir jo šeimą, išklausytume jų susirūpinimą ir pasikalbėtume su jais, kai tik jie tam bus pasirengę“, – nurodė ligoninės atstovas.
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