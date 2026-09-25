Po garsenybių pamėgtos „jauninančios“ lašinės – jaunos moters mirtis: į kraują pateko oras

E. Baron mirė po liepos 19 dieną apsilankymo Riverdeile veikusiame „Bereshit Lifestyle Center“. Centro interneto svetainėje buvo skelbiama, kad čia siūloma „natūrali medicina“.
Centrą valdęs L. R. Cabrera nėra licencijuotas verstis medicinos praktika Jungtinėse Valstijose.
Po procedūros sustojo širdis
Kaip įtariama, L. R. Cabrera E. Baron suleido NAD+ – medžiagos, kuri sveikatingumo srityje reklamuojama dėl tariamų senėjimą stabdančių savybių. Šią procedūrą yra išpopuliarinusios ir tokios garsenybės kaip Hailey Bieber, Kendall Jenner bei Joe Roganas.
Teismo dokumentuose teigiama, kad iš karto po injekcijos E. Baron sustojo širdis.
Juose taip pat nurodoma, kad L. R. Cabrera policijos pareigūnui tuomet esą pasakė: „Padariau labai didelę klaidą.“
Prokurorai vyrui pateikė kaltinimus dėl neatsargaus pavojaus sukėlimo ir neteisėto vertimosi profesine veikla. Tuo metu dar buvo laukiama skrodimo rezultatų, turėjusių parodyti, ar jo atlikta injekcija buvo susijusi su moters mirtimi.
Liepą vykusio teismo posėdžio metu L. R. Cabrera kaltės nepripažino. Kadangi tuo metu pateikti kaltinimai neleido jo laikyti suimto nustačius užstatą, vyras liko laisvėje.
Paskelbė oficialią mirties priežastį
Niujorko miesto teismo medicinos ekspertai vėliau nustatė, kad E. Baron mirė nuo širdies oro embolijos. Oficialioje išvadoje nurodyta, kad į intraveninę sistemą pateko oro.
Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad moters mirtį lėmė kito asmens veiksmai.
Teisėsaugos šaltinių teigimu, po šios išvados L. R. Cabrerai gali grėsti griežtesni kaltinimai.
Vienas teisėsaugos šaltinis „New York Post“ sakė, kad didžioji prisiekusiųjų žiuri vyrui jau pateikė naujus kaltinimus, tačiau neatskleidė, kokie jie.
Bronkso apygardos prokuratūra situacijos iš karto nekomentavo.
Tvirtina, kad oras galėjo atsirasti gaivinant
Pats L. R. Cabrera „New York Post“ teigė, kad oras E. Baron širdyje galėjo atsirasti ne dėl injekcijos.
Pasak jo, moteriai sustojus širdžiai jis nutraukė intraveninę procedūrą ir pradėjo ją gaivinti rankomis.
Vėliau atvykę medikai, jo teigimu, naudojo mechaninį gaivinimą. L. R. Cabrera tvirtino, kad būtent dėl ilgai trukusio gaivinimo širdies kamerose galėjo atsirasti oro.
„Kai pasidomėjau ir pasikalbėjau su kitais gydytojais, jie man sakė, kad tai įmanoma. Ilgai trunkantis gaivinimas gali lemti oro atsiradimą širdies kamerose“, – sakė jis.
L. R. Cabrera taip pat teigė, kad E. Baron mirtį galėjo lemti anksčiau buvusios sveikatos problemos.
Naujausi komentarai