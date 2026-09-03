Po audros – svarbi žinia dėl vaistų

– Dalis gyventojų dėl elektros tiekimo sutrikimų negalėjo tinkamai laikyti vaistų, kuriems būtinas šaltis. Ką daryti, jeigu tokie vaistai tapo nebetinkami vartoti?
– Visų pirma, jeigu vaistai tapo nebetinkami vartoti, jų jokiu būdu nereikėtų išmesti. Tokius vaistus reikia pristatyti į artimiausią vaistinę – ji juos nemokamai priims ir sunaikins. Jeigu pacientui dėl to pritrūko vaistų, jis gali kreiptis į savo gydytoją. Gydytojas, pažymėjęs specialią žymą, galės pakartotinai išrašyti reikalingų vaistų.
– Ar žmogui bus kompensuojami dėl netinkamų laikymo sąlygų sugadinti vaistai, ar tiesiog bus galima įsigyti naujų?
– Tai priklauso nuo situacijos. Jeigu žmogus vartoja kompensuojamuosius vaistus ir priklauso labiausiai pažeidžiamoms grupėms, vaistinėje su receptu juos galės gauti nemokamai. Tai taikoma 75 metų ir vyresniems žmonėms, mažas pajamas gaunantiems senjorams bei žmonėms su negalia, kuriems kompensuojama paciento priemoka. Taip pat vaistus nemokamai galės gauti tie pacientai, kurie per metus, pirkdami kompensuojamuosius vaistus su mažiausia priemoka, jau yra sumokėję 70 eurų. Kiti pacientai kompensuojamuosius vaistus galės įsigyti sumokėję priemoką. Ji yra reglamentuota – net ir už brangiausius vaistus nereikės mokėti daugiau kaip 6 eurų už pakuotę.
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– Ar ši tvarka taikoma visiems vaistams?
– Labai svarbu, kad tai būtų vaistai, kuriems iš tiesų taikomas specialus laikymo šaltyje režimas. Gyventojai šaldytuve kartais laiko ir įvairius kremus ar kitus preparatus, kurių ten laikyti nebūtina. Tokiems vaistams ši tvarka netaikoma. Ji galioja tiems vaistams, kurių informaciniuose dokumentuose nurodyta, kad jie turi būti laikomi šaltai, ir bus taikoma ekstremaliosios situacijos laikotarpiu.
– Kiek laiko šaldytuve laikomas vaistas gali išbūti kambario temperatūroje ir vis dar būti saugus?
– Tai labai priklauso nuo konkretaus vaisto, todėl rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Taip pat svarbu žinoti, kad dingus elektrai šaldytuvas dar kurį laiką išlaiko žemą temperatūrą. Todėl nereikėtų iš karto išmesti vaistų. Geriau kuo rečiau varstyti šaldytuvo dureles, kad viduje kuo ilgiau išliktų šaltis.
– Jeigu žmogui už naujus vaistus vis dėlto teko primokėti, ar dėl šių išlaidų galima kreiptis į ESO?
– Taip. Jeigu pacientas sumokėjo priemoką už kompensuojamuosius vaistus arba savo lėšomis įsigijo nekompensuojamų vaistų, dėl patirtų išlaidų jis gali kreiptis į ESO bendrovės nustatyta tvarka.
– Taigi, kilus abejonių dėl vaistų tinkamumo, pirmiausia reikėtų kreiptis į gydytoją arba vaistininką?
– Taip. Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ar vaistai vis dar tinkami vartoti. Jeigu ne, tuomet kreiptis į gydytoją dėl naujo recepto, o su juo – į vaistinę ir įsigyti reikalingų vaistų.
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