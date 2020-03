Plintant koronavirusui, paprasta kaukė geriau negu nieko

Garsas ir vaizdas

Televizoriaus ekranas, jei išjungtum garsą, dvelkia olimpine ramybe, piliečiai komunikuoja be kaukių, tiesiog tete-a-tete. Įsijungus garsą – visoje šalyje nerimas, netikrumas, įtampa. Kitos žiniasklaidos priemonės ir socialiniai tinklai reflektuoja taip pat didžiulį susirūpinimą, spėlioja, kas bus toliau. Gerai, kad dar apsieinama be panikos.

Nesu infekcinių ligų gydytojas, tačiau dar studijų metais dėstytojai mums aiškino, kad, išprovokuojant užkrečiamą ligą svarbus daugelio faktorių vaidmuo. Paminėsiu vos kelis. Tai kiekvieno individo (makroorganizmo) imlumas, jautrumas, sukėlėjo patogeniškumas, jo patekimo keliai, aplinkos sąlygos ir pan. Svarbus, jei ne svarbiausias momentas, – užkrato substrato kiekis, jo kritinė masė, jo slenkstinė arba minimali infekcinė dozė (MID), ir šios aplinkybės nereikėtų išleisti iš akiračio. Tai pasakytina apie bet kurį sukėlėją – bakterinį, virusinį ar grybelinį, mat jo minimali dozė turi daug reikšmės tam, kad prasidėtų infekcinė liga. Beje, nuo infekcijos kiekio, žinoma, ir nuo individo savybių priklausys, ar jam pasireikš klinikiniai, ar tik subklinikiniai simptomai, ir galimai visos ligos eiga bei komplikacijų galimybė. Taigi, jei užkrato kiekis gana didelis, tuomet susergama.

Per menka ataka

Suprantama, kiekvienu konkrečiu atveju patogeno (bakterijos, viruso, grybelių ir t.t.) kiekis gali svyruoti. Pernelyg mažas substrato kiekis ligos nesukels ir iš to galima padaryti reikšmingą išvadą: su menku užkrato kiekiu organizmas susidoros, gal net jam nereikės iš viso jokių pastangų, nes provokatoriaus ataka buvo per menka, niekinė. Panašiai mąsto R.L.Ward su kolegomis, sakydami, kad virusinei infekcijai plisti nemaža kliūtimi tampa mus supančios aplinkos infekciją silpninantys veiksniai (praskiedžiantys užkratą, kartais net iki minimalių dozių) ir mūsų pastangos pastatant papildomas užtvaras, todėl galime daryti įtaką ligų išsisėjimo mastams. Tai reiškia, kad netgi dalinės apsaugos priemonės nuo COVID-19 viruso gali būti gana efektyvios. Apsauginė veido kaukė, tik iš dalies apsauganti nuo ligos, gali įspūdingai sumažinti užkrato kiekį, kuris veržiasi į kvėpavimo takus per nesandarumus, esančius tarp kaukės kraštų ir veido odos ir, žinoma, per patį kaukės audinį. Taigi, tokia primityvi apsaugos priemonė, sumažindama užsikrėtimo riziką, gali apčiuopiamai lemti pandemijos eigą.

Svarbi mechaninė kliūtis

Apibendrinant veido kaukė sudaro reikšmingą mechaninę kliūtį, kuri gana efektyviai trukdo patekti ligos sukėlėjui oro lašeliniu būdu į mūsų kvėpavimo takus. Ji sumažina užkrato dozę galimai iki minimumo ir, jeigu prie to dar pridėsime saugų socialinį-fizinį atstumą tarp žmonių, norimas rezultatas bus tiesiog įspūdingas. Tad naudotis bet kokia veido kauke (nesvarbu, namudine ar fabrikine) yra daugiau nei racionalu. Ir tai gali tapti beveik patikimu inkaru, kuriuo galime užsikabinti už gelbėjimo rato. Jei prie viso to, kas pasakyta, dar pridėsime visus valstybiniu mastu numatytus judėjimo, susibūrimo apribojimus, rankų plovimą, įvairių daiktų paviršių dezinfekcinį apdorojimą, tuomet pandemijos lūžis gali būti pasiektas netolimoje perspektyvoje. Ko nepadarė kaukė, tą padaro dezinfekantai ir kita asmens higiena, o viso to rezultatas – žymiai sumažinama užsikrėtimo virusine infekcija tikimybė.

O kol kas bekaukiai mūsų piliečių vaizdai tiesiog šiurpina. Jei paklaustum praeivio, kurie žemynai civilizacijos požiūriu yra pažengę labiausiai, dauguma, ko gero, atsakys: tai mes, europiečiai, kokios čia gali būti abejonės! Tačiau Pietryčių Azijos žmonės į mūsų aroganciją atsako… veidą prisidengdami apsauginėmis kaukėmis.