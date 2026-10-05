 Per pirmąją sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas – nuo COVID-19

Per pirmąją sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas – nuo COVID-19

2026-10-05 16:46
BNS inf.

Per pirmąją gripo sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas nuo COVID-19 ligos, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

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<span>Per pirmąją sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas – nuo COVID-19 </span>
Per pirmąją sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas – nuo COVID-19 / G.Adinavičiūtės / BNS nuotr.

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Anot jo, nuo gripo miręs žmogus priklausė 80–89 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų, nebuvo pasiskiepijęs, nuo COVID-19 – priklausė 60–69 metų amžiaus grupei, taip pat turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs.

Į ligoninę dėl COVID-19 ligos pateko trys žmonės, dar trys – dėl gripo, vienas jų buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje.

Centro teigimu, lyginant pastaruosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo ir COVID-19 ligos atvejų skaičius.

Rugsėjo 28 – spalio 4 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 592,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų, praėjusią savaitę buvo didesnis – 646,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumas registruotas Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

Šiame straipsnyje:
COVID 19
Sveikata
mirtis
gripas

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