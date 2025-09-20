Pigmentinės dėmės: įvardijo, kokias klaidas darome

Svarbi diagnostika
„Pigmentinės dėmės gali būti įvairios kilmės. Dažniausiai sutinkamos nedidelės dėmelės pečių, krūtinės ir veido zonose – saulės ar soliariniai šlakai. Taip pat galime susidurti su melanocitiniais apgamais. Dar vienas tipas – použdegiminės pigmentacijos dėmės, atsirandančios po spuogų ar kitų bėrimų ir ultravioletinių spindulių apšvitos. Pigmentinių dėmių gali atsirasti ir dėl melazmos – ligos, dažniau būdingos moterims“, – pasakoja klinikos „Sugihara“ gydytojas dermatologas dr. Tadas Raudonis.
„Pačiam pacientui atskirti, kur kurio tipo pigmentinės dėmės, dažnai neįmanoma. Tam būtina gydytojo dermatologo konsultacija ir darinių apžiūra dermatoskopu. Kai kurias dėmes galima šalinti lazeriu, kitas – gydyti geriamaisiais vaistais, dar kitos gali būti pavojingos ir reikalauti papildomo dėmesio, – perspėja dermatologas. – Kartais sugaištama brangaus laiko, odos vėžį palaikius paprasta pigmentine dėme.“
Įvairūs gydymo būdai
Dr. T. Raudonio teigimu, piktybinių odos pokyčių ženklus galima stebėti ir patiems.
„Jei pigmentacija veide padidėjo, bet per keletą metų nekinta, gal šiek tiek išryškėja pabuvus aktyvioje saulėje, bet bendrai išlieka stabili, greičiausiai jaudintis nėra ko. Tačiau jei matome pokyčių: dėmė plečiasi, ryškėja, tamsėja, jų atsiranda daugiau – rekomenduoju kreiptis į gydytoją, kad jis įvertintų situaciją“, – teigia specialistas.
Padidėjusios pigmentacijos gydymo būdų, priklausomai nuo tipo, yra įvairių. „Priklausomai nuo situacijos, nuo ligos, dėl kurios atsiranda dėmių, gydymas skiriasi. Jei kalbame apie melazmą, galime skirti lokalų ar sisteminį gydymą medikamentais, juos kombinuojant su lazerinėmis procedūromis. Jei tai yra pavieniai šlakai, juos dažnai pavyksta pašalinti lazeriu. Tačiau, siekiant išvengti dėmių atsinaujinimo, itin svarbu užtikrinti tinkamą poprocedūrinę odos priežiūrą. Taip pat labai svarbu priminti, kad lazerines procedūras gali atlikti tik gydytojai dermatovenerologai. Deja, rinkoje matome, kai jas atlieka ir tokio išsilavinimo neturintys specialistai. Tada atsakyti už rezultatą negali niekas“, – perspėja gydytojas dermatologas.
Prieinamiausia priemonė
Jis išskiria du pagrindinius pigmentacijos mažinimo metodus. Pirmasis – cheminis šalinimas.
„Specialiomis rūgštimis sukeliama kontroliuojama paviršinių odos ląstelių žūtis. Tai skatina odos atsinaujinimą, todėl paviršiniame odos sluoksnyje pigmentinių dėmių sumažėja. Po tokios procedūros oda keletą dienų gali būti jautresnė, papleiskanoti, bet ilgo atsigavimo laikotarpio nenumatoma“, – paaiškina gydytojas dermatologas.
Svarbiausia priemonė – pati paprasčiausia. Tai – bent 50 SPF turintis apsauginis kremas. Jį, skirtingai nuo dažno įsitikinimo, reikėtų naudoti ištisus metus.
Kitas metodas – šalinimas lazeriu. Pagal paciento odos būklę ir problematiką gydytojai parenka tinkamiausią lazerį. „Po procedūros pigmentinės dėmės patamsėja ir apytiksliai per savaitę nusilupa. Gali pasireikšti nežymus veido odos patinimas. Nedarbingo laikotarpio nėra, bet dieną ar dvi galite pastebėti odos pokyčių“, – informuoja gydytojas.
Tokias procedūras rekomenduojama atlikti likus bent mėnesiui iki svarbių datų: vestuvių ar kitų švenčių, kuriuose planuojama būti dėmesio centre. „Be to, tokio tipo procedūroms įprastai tinkamesnis tamsusis metų laikas, kai turime mažiau saulės spinduliuotės lauke. Pigmentinės dėmės linkusios ryškėti, atsinaujinti, kai odą veikia saulė“, – pataria T. Raudonis.
Nors polinkį į pigmentines dėmes turi tikrai nemažai žmonių, joms kelią užkirsti gana paprasta. „Svarbiausia priemonė – pati paprasčiausia. Tai – bent 50 SPF turintis apsauginis kremas. Jį, skirtingai nuo dažno įsitikinimo, reikėtų naudoti ištisus metus ir nepamiršti, kad po poros valandų jo veiksmingumas mažėja, todėl einant į lauką derėtų atnaujinti apsaugą. Ši paprasta priemonė sumažina pigmentinių dėmių atsiradimo riziką iki visiško minimumo“, – pataria T. Raudonis.
