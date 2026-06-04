Penki būdai, kaip šią vasarą sustiprinti širdies sveikatą

Didžiosios Britanijos širdies fondo (BHF) vyresnioji kardiologijos slaugytoja Emily McGrath pasidalijo paprastais būdais, kaip šią vasarą sustiprinti savo širdį.
1. Atraskite veiklą, kuri jums teikia malonumą
Vasara – puikus metas tapti aktyvesniems.
„Fizinis aktyvumas yra labai svarbus, nes jis padeda sumažinti cholesterolio kiekį ir kraujospūdį, o tai yra pagrindiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai, – aiškino E. McGrath. – Be to, širdis yra raumuo, todėl ji turi dirbti. Aktyvumas padidina širdies susitraukimų dažnį ir padeda ją sustiprinti. Sportas taip pat padeda kontroliuoti svorį, o tai yra didelis pliusas, nes antsvoris – dar vienas rizikos veiksnys.“
JK nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) gairėse rekomenduojama per savaitę bent 150 minučių skirti vidutinio intensyvumo mankštai, tačiau kardiologijos slaugytoja pabrėžia, kad svarbiausia pasirinkti tokią veiklą, kuri jums patiems patinka.
„Mūsų naujausia apklausa parodė, kad susitelkimas į pramogas ir malonumą gali tapti ta motyvacija, kurios daugeliui iš mūsų reikia, norint pamilti sportą ir judėjimą, – sakė E. McGrath. – Žiemos niūrumui pagaliau pasibaigus, dabar yra puikus metas ieškoti džiaugsmo ir paversti judėjimą tuo, ką mėgstate ir ko laukiate. Galite pasivažinėti dviračiu arba tiesiog pasivaikščioti su draugais.“
2. Sumaniai pakeiskite maisto produktus
Subalansuota mityba yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti ir sustiprinti širdį.
„Svarbu stebėti, kad maiste nebūtų per daug cukraus, druskos ar riebalų, nes šie dalykai prisideda prie aukšto cholesterolio lygio, padidėjusio kraujospūdžio, svorio augimo ir diabeto – o visa tai didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, – aiškino specialistė. – Subalansuota mityba padeda gauti visas maistines medžiagas, vitaminus ir mineralus, būtinus tinkamam organizmo, įskaitant ir širdį, funkcionavimui.“
Maži kasdieniai koregavimai gali duoti puikių rezultatų.
„Pagalvokite apie nedidelius pokyčius, kuriuos galėtumėte padaryti kasdien, – rekomendavo E. McGrath. – Pavyzdžiui, sumuštinius galite pakeisti salotomis su sveikais priedais, tokiais kaip riešutai, avinžirniai ir lęšiai. O vietoj riebių grietinėlės ledų rinkitės ledus ant pagaliuko, pagamintus iš natūralių vaisių sulčių.“
3. Gerkite pakankamai vandens
„Įsitikinkite, kad geriate pakankamai vandens, nes apie tai labai lengva pamiršti, – sakė E. McGrath. – Pakilus temperatūrai, gerti daugiau vandens tampa gyvybiškai svarbu, ypač sportuojant, nes daugiau prakaituojame ir netenkame skysčių.“
Karštis ir dehidratacija taip pat gali tiesiogiai paveikti kraujospūdį.
„Karštyje kraujagyslės išsiplečia, todėl kraujospūdis krenta. Skysčių trūkumas taip pat gali lemti staigų kraujospūdžio sumažėjimą, – pabrėžė slaugytoja. – Dėl to žmogus gali pasijusti labai silpnai, jam gali apsisukti galva, ir tai dažnai nutinka visiškai netikėtai. Todėl labai svarbu, kad organizmas turėtų pakankamai vandens atsargų.“
Skysčių balansą galite palaikyti ne tik geridami gryną vandenį, bet ir vartodami kitus gėrimus bei vandens turintį maistą.
„Vanduo yra idealu, tačiau tinka ir skiestos sultys bei pienas“, – pridūrė specialistė.
4. Pasitikrinkite kraujospūdį
„Mes visada raginame žmones pasitikrinti kraujospūdį, nes žinome, kad labai daug gyventojų vaikšto su nediagnozuotu aukštu kraujospūdžiu. Jis dažnai neturi jokių pastebimų simptomų, tačiau labiau vargina širdį ir didina širdies priepuolių, insulto bei kitų širdies ligų riziką“, – įspėjo E. McGrath.
Kraujospūdį galite pasimatuoti patys namuose su patvirtintu aparatu, taip pat vietinėje vaistinėje arba pas šeimos gydytoją.
Remiantis NHS svetainės duomenimis, kraujospūdis paprastai laikomas aukštu, jei gydytojo kabinete matuoklis rodo 140/90 ar daugiau, o matuojant namuose – 135/85 ar daugiau.
„Visada skatinu žmones žinoti savo skaičius. Jei jie per aukšti, galite pasitarti su gydytoju, kokius gyvenimo būdo pokyčius reikėtų atlikti, kad jį sumažintumėte“, – sakė slaugytoja.
5. Saugokitės perkaitimo
„Žmonėms, kurie jau serga širdies ir kraujagyslių ligomis, taip pat pagyvenusiems asmenims ir vaikams yra be galo svarbu neperkaisti, nes jų organizmas sunkiau reguliuoja kraujospūdį ir jie yra jautresni šilumos smūgio rizikai“, – teigė E. McGrath.
Yra keli paprasti būdai, kaip palaikyti vėsą vasaros mėnesiais.
„Dėvėkite laisvus drabužius ir stenkitės būti šešėlyje vidurdienį, kai saulė yra aktyviausia, – rekomendavo specialistė. – Taip pat pasirūpinkite, kad namuose būtų vėsu – dieną laikykite užtrauktas užuolaidas ar žaliuzes.“
Naujausi komentarai