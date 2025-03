Patarimai šeimininkėms, kad patiekalai būtų skanūs, o sveikata nestreikuotų

Kai dažnai tenka sukiotis prie puodų, išmoksti ne tik skaniai gaminti. Pasak patyrusių virtuvės šefių, neretai gali susiformuoti ir „žalingų“ įpročių, kurie ne tik sugadina patiekalo skonį, bet ir gali būti kenksmingi sveikatai.

Pateikiame netinkamų įpročių, kurių vertėtų atsikratyti ar bent jau pabandyti tai padaryti, sąrašą.

Kaitiname aliejų, kol ima kilti dūmai

Dauguma receptų aprašymų prasideda nuo to, kad reikia keptuvėje įkaitinti aliejų. Taigi įpilame į indą aliejaus ir nusisukame nuo kaistančios keptuvės, kad kol aliejus sušils, dar ką nors nuveiktume – supjaustytume daržoves, iškočiotume tešlą ir t.t. O kai iš keptuvės ima kilti dūmelis, pradedame gaminti. Teisingai? Ne visai.

Dauguma per daug įkaitintų aliejų tampa nemalonaus skonio. Be to, jei aliejų naudojate pakartotinai ir įkaitinate iki dūmų, jis ima „irti“ naikindamas antioksidantus ir formuodamas kenksmingąsias medžiagas.

Aliejų kaitinimo temperatūra labai skiriasi (pavyzdžiui, alyvuogių aliejaus svyruoja nuo 185 °C iki 216 °C). Galite patiekalams gaminti naudoti įvairų aliejų, svarbiausia – neįkaitinti jo iki dūmų atsiradimo. Norėdami gaminti sveikai, aliejų kaitinkite, kol jis pradeda po truputį čirškėti.

Per dažnai maišome

Kad patiekalas neprisviltų, jį dažnai maišome. Tačiau šis procesas gali būti visai nenaudingas patiekalui. Dažnas „įsikišimas“ neleidžia patiekalui kaip reikiant apkepti, daro jį gurų. Taigi stenkitės patiekalą maišyti kuo rečiau, jeigu to nereikalauja receptas.

Į keptuvę sudedame per daug produktų

Kartais patiekalo gaminimas iš mūsų pareikalauja kantrybės. Galbūt jums ir atrodo, kad lengviau yra užpildyti keptuvę iki kraštų reikiamais produktais, tačiau dėl to patiekalo gaminimo laikas tik pailgės. Be to, rezultatas gali būti – neaiškios konsistencijos košė. Jeigu norite, tarkime, bulves aliejuje apkepti taip, kad jos būtų su traškia luobele, nedėkite visų iš karto. Prikrovę pilną keptuvę, vietoje keptų, gausite garuose gamintas bulves. Tas pats pasakytina ir apie mėsą. Jei į keptuvę pridėsite per daug mėsos, indo temperatūra labai greitai atvės, dėl to mėsa gali prilipti prie dugno ir t.t.

Keptą mėsą pjaustome iš karto, ištraukę iš orkaitės.

Kad ir kokie išalkę būtumėte, nepjaustykite tik iškeptos mėsos gabalo iš karto, kai ištraukiate iš orkaitės ar nuimate nuo grilio. Palikite ją keletui minučių, kad sultys lygiai pasiskirstytų. Jeigu mėsą pjaustysite tik ištraukę iš orkaitės, visos sultys ištekės ant pjaustymo lentos.

Nedidelius mėsos gabalėlius galima palikti 5-10 minučių. Kumpį ar kalakutą nepjaustytą derėtų palaikyti iki 20-30 min.

Teflonu dangoje keptuvėje kepame ant per stiprios ugnies

Jeigu patiekalą gaminate teflonu dengtoje keptuvėje, sumažinkite ugnį. Per stipri ugnis gali turėti įtakos kenksmingų garų, išsiskiriančių iš keptuvės dangos, susiformavimui. Šie garai kenkia kepenims, neigiamai veikia virškinimo traktą.

Per ilgai maišome tešlą

Pasak virtuvės šefų, nederėtų plaktuvu ilgai maišyti tešlą, kurioje daug miltų. Mat mechaniškai veikiamuose miltuose formuojasi gliutenas, ir kepinys bus kietas.