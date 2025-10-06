Paskelbė, kiek žmonių praėjusią savaitę numirė nuo COVID-19

Visi nuo COVID-19 ligos mirę asmenys buvo vyresni nei 70 metų amžiaus.
NVSC duomenimis, rugsėjo 29–spalio 5 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis šiek tiek padidėjo lyginant su ankstesne savaite ir siekė 1139,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Savaitę prieš jis siekė 1100,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Šį gripo sezoną sergamumo rodiklis yra mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, tuomet jis siekė 1181,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
NVSC duomenimis, sumažėjo COVID-19 ligos atvejų, tuo metu gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų – padaugėjo.
Dėl gripo į ligonines pateko trys žmonės, dėl COVID-19 ligos – 72, iš kurių keturi buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.
Epideminis sergamumo lygis neregistruotas nė vienoje savivaldybėje.
Didžiausias sergamumo rodiklis buvo Vilniaus apskrityje – 1346,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų, mažiausias – Utenos apskrityje, kur jis siekė 873,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
