Pasityčiojimas: ligoninė pasiūlė tėvams 100 eurų kompensaciją už nupjautą vaiko piršto galiuką

Apie skaudų įvykį praneša leidinys „The Thaiger“.
Nelaimingas atsitikimas įvyko rugsėjo 11 d. Tailando Jasotono provincijoje. Pasak vaiko tėvo, sūnus į ligoninę buvo paguldytas rugsėjo 1 d. ir jau buvo ruošiamasi jį išrašyti.
Kol tėvas nešė daiktus į automobilį, prie lovos su žirklėmis priėjo slaugytoja. Norėdama nuimti tvarstį nuo vaiko dešinės rankos rodomojo piršto, moteris netyčia nupjovė mažylio piršto galiuką.
Tėvas grįžo į ligoninės palatą ir rado sūnų gausiai kraujuojantį. Netrukus kraujavimas buvo sustabdytas, o berniukas – pervežtas į Ubon Ratčatanio ligoninę operacijai.
Chirurgams pavyko prisiūti nukirstąją piršto dalį, tačiau gydytojai kol kas negali garantuoti, kad jo funkcija visiškai atsistatys.
Ligoninės atstovai aplankė šeimą ir skyrė 4 000 Tailando batų (maždaug 104 eurų) kompensaciją. Dėl šio įvykio šeimos galva jau kreipėsi į policiją.
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