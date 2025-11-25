Iš pareigų atleistas Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovas Mindaugas Pauliukas

Toks sprendimas priimtas ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo metu.
„Vadovas atšauktas iš pareigų įvertinus visumą aplinkybių – tarp jų ir dėl to, kad nesuvaldė įstaigos veiklos rizikų, neužtikrino efektyvaus vadovavimo, netinkamai prisidėjo prie bendro ligoninės mikroklimato gerinimo“, – teigiama pranešime.
„Direktoriaus veikla ir sprendimai akivaizdžiai kompromitavo ligoninę, menkino pasitikėjimą gydymo įstaiga ir sveikatos sistema“, – rašoma jame.
Kol konkurso būdu bus išrinktas naujas įstaigos vadovas, nuo antradienio jai laikinai vadovaus Chirurgijos klinikos Ambulatorinės ir dienos chirurgijos skyriaus koordinatorius Nerijus Rūkštelis.
Naujasis vadovas turės būti atrinktas iki kitų metų sausio 5 dienos.
Gydymo įstaiga tikina, kad pereinamuoju laikotarpiu ligoninės darbas vyks ir paslaugos pacientams bus teikiamos įprasta tvarka.
Apie paskutinę darbo dieną ligoninėje pranešė ir pats M. Pauliukas.
„Vakar buvo paskutinė darbo diena Ligoninėje, dėl kokių priežasčių buvau atleistas, arba tikėtina susidorota – kitame poste“, – pirmadienio vakarą rašė buvęs įstaigos vadovas.
M. Pauliukas taip pat padėkojo buvusiems kolegoms už darbą kartu.
BNS rašė, kad spalį M. Pauliukas buvo laikinai nušalintas nuo ligoninės direktoriaus pareigų dėl galimo darbo pareigų pažeidimo, jo atžvilgiu buvo pradėtas tyrimas.
Sveikatos apsaugos ministerija BNS tuo metu teigė negalinti nurodyti, kokį pažeidimą galimai įvykdė M. Pauliukas. Pats ligoninės vadovas teigė, kad tyrimas pradėtas dėl ministerijai siųstų skundų.
Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus pareigas M. Pauliukas ėjo nuo 2022-ųjų gegužės.
Naujausi komentarai