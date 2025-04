Panaikinus pacientų priemokas, sugrįžtų vokeliai medikams?

Pataisas vadina ydingomis

Jei Seimo pavasario sesijoje bus patvirtinta Sveikatos sistemos įstatymo pataisa, nuo 2026 m. nei viešosiose, nei privačiose gydymo įstaigose šalies gyventojai nebegalės patys papildomai susimokėti už geresnes sveikatos paslaugas ar prekes, kurių bazinė kaina apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

„Susiduriame su kai kuriais atvejais, kai gydymo įstaigos, nors ir yra pasirašiusios sutartį su Valstybine ligonių kasa (VLK) ir už teikiamas sveikatos paslaugas jau yra sumokėjusios VLK iš PSDF, [...] nors ir yra prisiėmusios atsakomybę neimti papildomų priemokų iš pacientų, šios nuostatos nesilaiko“, – BNS cituoja sveikatos apsaugos ministrę Mariją Jakubauskienę.

Praėjusią savaitę SAM surengtoje spaudos konferencijoje ministrė teigė, kad paslaugos, už kurias sumoka valstybė, ir tos, už kurias pacientas gali sumokėti pats, turi būti aiškiai atskirtos. M. Jakubauskienė taip pat tvirtino, kad gydymo įstaigos iki 2026 m. turės pakankamai laiko pasiruošti pokyčiams. Teigiama, kad pokyčiai paliestų tiek valstybines ar savivaldybių, tiek privačias gydymo įstaigas, sudariusias sutartis su ligonių kasomis.

Ministerija skelbia, kad siūlomais pokyčiais gina pacientų interesus. Tačiau pacientams atstovaujančios ir jų teises ginančios organizacijos teigia, kad tokios įstatymo pataisos jų teises ne apgintų, o priešingai – apribotų. Septyniolika pacientų asociacijų vienijanti Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT) dėl ministerijos inicijuojamų įstatymo pakeitimų kreipėsi į Prezidentą, premjerą ir Seimo pirmininką, ragindama nepriimti minėtų pataisų ir vadina jas ydingomis.

Negalėdami oficialiai susimokėti kainų skirtumo, gyventojai, norėdami gauti greičiau ar brangiau nei bazinis standartas kainuojančias paslaugas, sieks susimokėti neoficialiai, vokeliuose.

Pasak LPOAT, planuojamos naujos sveikatos sistemos įstatymo pataisos kelia grėsmę visai sveikatos sistemai. Organizacija teigia, kad šie pokyčiai gali pabloginti pacientų galimybes gauti kokybišką gydymą, mažinti medikų gretas.

„Įstatymo projektu planuojama smarkiai apriboti Lietuvos pacientų teises, panaikinant jiems galimybę pasirinkti savo iniciatyva brangiau kainuojančias sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, procedūras, šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą apmokėti patiems“, – teigiama Vidos Augustinienės pasirašytame LPOAT kreipimesi.

Organizacija akcentuoja, kad Lietuvos sveikatos sistema yra nepakankamai valstybės finansuojama – jos skiriamos lėšos vieno gyventojo sveikatos priežiūrai yra beveik du kartus mažesnės nei ES šalių vidurkis. LPOAT teigimu, užuot sprendę nepakankamo finansavimo problemą, valdantieji siūlo reformas, kurios dar labiau pasunkins pacientų galimybes gauti reikiamą gydymą. Anot LPOAT, jei žmonės nebegalės oficialiai prisidėti prie gydymo išlaidų, jie bus priversti ieškoti neoficialių būdų: grįš vokeliai, didės korupcijos ir nelegalių atsiskaitymų mastas sveikatos priežiūros įstaigose.

„Blogėjantis medicinos pagalbos prieinamumas ir augančios eilės paslaugoms formuotų paslaugų deficitą, kuris dar labiau išaugintų korupcijos ir nelegalių atsiskaitymų mastą sveikatos priežiūros įstaigose. Negalėdami oficialiai susimokėti kainų skirtumo, gyventojai, norėdami gauti greičiau ar brangiau nei bazinis standartas kainuojančias paslaugas, sieks susimokėti neoficialiai, vokeliuose.

Tam griežtai nepritariame ir prašome nepritarti teikiamoms įstatymo pataisoms“, – teigia raštą pasirašiusi V. Augustinienė.

Organizacija įspėja, kad naujieji sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo pakeitimai turės katastrofiškų padarinių ne tik pacientams, bet ir sveikatos apsaugos sistemoje dirbantiems specialistams.

„Jei būtų įgyvendintas šis įstatymo projektas, gydymo įstaigos prarastų dalį pajamų, todėl bus priverstos mažinti darbo užmokestį medikams, o tai paskatintų jų emigraciją“, – pabrėžia LPOAT.

V. Augustinienės teigimu, įstatymo pataisos nebuvo derintos su LPOAT. Organizacija paragino valdžios institucijas į pataisų svarstymą įtraukti pacientų organizacijas užtikrinant, kad reformos būtų įgyvendinamos skaidriai – tik gavus pacientų, medikų ir gydymo įstaigų atstovų pritarimą.

Trūkumas: Sveikatos sistemos įstatymo pataisų kritikai sako, kad priemokų panaikinimas galimai prieštarautų Konstitucijai, nes pažeistų Lietuvos gyventojų teisę pasirinkti ir finansiškai prisidėti prie savo sveikatos priežiūros. / Asociatyvi Vilmanto Raupelio nuotr.

Nepritaria ir medikai

Šalies medikus vienijančio Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) valdybos pirmininkės Auristidos Gerliakienės teigimu, Sveikatos sistemos įstatymo pataisos nebuvo derintos ir su medikų atstovais.

LMS valdyba dėl planuojamų pataisų praėjusią savaitę išsiuntė kreipimąsi Prezidentui, premjerui, Seimo sveikatos reikalų komitetui ir SAM. Juo teigiama, kad valdyba siūlomose įstatymo pataisose įžvelgia ne tik pacientų teisių pažeidimo, bet ir visų nuosavybės tipų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) finansinio nestabilumo riziką.

„Iš vienos pusės, LMS pritaria principinei nuostatai visų nuosavybės tipų įstaigose vienodai riboti priemokas, teikiant bazines medicinines paslaugas, už kurias VLK visiškai sumoka iš PSDF. Iš kitos pusės, LMS, atstovaudamas tiek pacientų, tiek medikų tikslui gauti ir teikti kokybiškas medicinines paslaugas, griežtai prieštarauja paciento teisės į optimalią šiuolaikinę diagnostiką ir gydymą ribojimui. Ši teisė būtų akivaizdžiai pažeista, jei būtų uždrausta pacientams savo iniciatyva ir savo lėšomis pasirinkti kokybiškesnius ir brangesnius implantus, papildomus laboratorinius ir instrumentinius tyrimus, brangesnį ir kokybiškesnį instrumentinį ištyrimą. Todėl, prieš įvedant Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimus, koreguojančius mokamų paslaugų tvarką, prašome įpareigoti VLK aiškiai reglamentuoti bazinių paslaugų apimtį“, – A. Gerliakienė citavo LMS valdybos kreipimąsi ir pridūrė, kad bazinių paslaugų kainas VLK turi nustatyti ekonomiškai pagrįstas.

Laimutis Paškevičius / Asmeninio archyvo nuotr.

Rašte teigiama, kad, uždraudus galimybę teikti papildomas mokamas paslaugas, kyla grėsmė ASPĮ finansiniam išlikimui. Esą galimybės kaupti finansinį rezervą jau dabar yra smarkiai sumažėjusios dėl nuo šių metų sausio įsigaliojusio įstatymo, kuriuo panaikintos pelno mokesčio lengvatos sveikatos priežiūros įstaigoms. Kaip papildomą faktą, lemsiantį ASPĮ lėšų mažėjimą, LSM valdyba nurodo kovo mėnesį Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir Nacionalinėje bendradarbiavimo platformoje VLK pristatytus būsimus sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pokyčius, kurie numato mažinamą virškvotinių paslaugų apmokėjimą.

„Tai reiškia, kad pajamų iš PSDF ASPĮ šiemet gaus mažiau negu pernai“, – rašoma rašte.

Prieš įvedant Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimus, koreguojančius mokamų paslaugų tvarką, prašome įpareigoti VLK aiškiai reglamentuoti bazinių paslaugų apimtį.

Pasak LSM valdybos vardu raštą pasirašiusios A. Gerliakienės, dėl minėtų priežasčių ASPĮ dabar kaip niekada anksčiau būtinas skaidrus papildomų paslaugų apmokėjimo mechanizmas, leidžiantis užtikrinti motyvuojantį darbuotojų atlyginimą ir kokybišką paslaugų teikimą.

„Jei bus mažinami darbuotojų atlyginimai, didės emigracija, ypač jaunų specialistų ir slaugytojų, kurių trūkumas jau dabar yra kritinis“, – teigiama LMS rašte.

Jame taip pat išdėstyti LMS valdybos pasiūlymai: atidėti numatomų pakeitimų įsigaliojimą, kol bus koreguoti PSDF apmokamų paslaugų aprašai; nustačius bazinių paslaugų apimtį, pritarti priemokos galimybės už bazinę paslaugą panaikinimui, jeigu bazinė paslauga visiškai apmokama iš PSDF lėšų.

Raštu taip pat prašoma įpareigoti VLK naikinti medicinos paslaugų vertinimą balais ir pateikti stabilius įkainius eurais, taip skaidrinant PSDF lėšų naudojimą paslaugoms apmokėti ir leidžiant ASPĮ planuoti stabilias pajamas; suteikti teisę visoms ASPĮ neribotai teikti mokamas paslaugas, kai baigiasi VLK skirtos kvotos; palikti pacientams teisę rinktis, o visų nuosavybės formų ASPĮ įkainoti paciento papildomai pasirinktas paslaugas, kurios neįeina į bazinę, PSDF apmokėtą paslaugos apimtį.

Vida Augustinienė / I. Gelūno / BNS nuotr.

Prieštarauja Konstitucijai?

SAM parengtas įstatymo pataisas kritikuoja ir Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija. Jos prezidentas Laimutis Paškevičius įsitikinęs, kad SAM siūlomas įstatymo pakeitimas ne tik pažeis pacientų teises, bet ir padidins šešėlinę ekonomiką.

Anot jo, netekę teisės atsiskaityti už papildomas paslaugas oficialiai, gyventojai tai darys mokėdami vokeliuose, o „dėl geresnių protezų [...] spręs pažintys ir kyšiai“.

„Ketinimas uždrausti gyventojams teisę į geresnį kojos protezą, akies lęšiuką tiek viešojoje gydymo įstaigoje, tiek privačioje, su kuria VLK yra sudariusi sutartį, jiems susimokant tik kainos skirtumą, paliekant pacientui tik dvi galimybes: ar sumokėti visą kainą, ar atsisakyti tokios paslaugos, yra nelogiškas ir nepagrįstas. Gyventojas moka sveikatos draudimo įmokas ir turi teisę jomis pasinaudoti susirgęs. Tai galimai prieštarauja net šalies Konstitucijai, nes pažeidžia Lietuvos gyventojų teisę pasirinkti ir prisidėti prie savo sveikatos priežiūros“, – sakė jis.

Tai galimai prieštarauja šalies Konstitucijai, nes pažeidžia Lietuvos gyventojų teisę pasirinkti ir prisidėti prie savo sveikatos priežiūros.

Anot jo, Konstitucinis Teismas jau yra išaiškinęs, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas gali prisidėti prie sveikatos priežiūros asmeniniais finansais, vadinasi, gyventojai turi teisę rinktis, kad tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų, finansuojamų privalomo sveikatos draudimo lėšomis, dalys gali būti apmokamos privačiomis gyventojų lėšomis.

L. Paškevičius atkreipė dėmesį, kad, įsigaliojus pataisoms, labiausiai nukentės mažesnes pajamas gaunantys žmonės.

„Mokėti visą kainą jiems bus per brangu, todėl jie negalės pasinaudoti modernesnėmis technologijomis diagnozuojant ir gydant ligas. Skirtumą tarp bazinės VLK kompensuojamos kainos jie dar galėjo susimokėti, o visos kainos gali nepajėgti. Todėl mažiau uždirbantys galės gauti tik tą bazinį medicinos paslaugų standartą, kurį kompensuoja VLK. Dabar visame pasaulyje einama personalizuotos medicinos keliu, kai gydymas pritaikomas pagal paciento individualią situaciją, individualius jo organizmo poreikius, o tokiais nesuprantamais sprendimais grįžtama į laikus, kai teikiamos paslaugos buvo standartizuotos ir vienodos visiems gyventojams, jie negalėjo pasirinkti. Jei žmogus norėjo gauti geresnę sveikatos priežiūrą, jis ją gaudavo per pažintis ar atsidėkodamas vokeliuose“, – priminė pašnekovas.

Pasak jo, pataisos atims galimybes Lietuvai įsigyti brangesnę ir tikslesnę diagnostinę techniką, kuriai, neimdamos priemokų, gydymo įstaigos neturės lėšų, taip pat taikyti šiuolaikiškų gydymo būdų, mokėti medikams orius atlyginimus.

„Tokiu atveju medikai balsuos kojomis, nes jų: tiek gydytojų, tiek slaugytojų – visoje ES trūksta. Ypač jaunesni medikai labai aiškiai sako: mes nesižeminsime ir vokelių neimsime, jau geriau išvažiuosime“, – pastebi L. Paškevičius.

Auristida Gerliakienė / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Visa paslaugos kaina

Kaip BNS cituoja VLK direktorių Gytį Bendorių, viešosios ir privačios gydymo įstaigos, sudariusios sutartis su ligonių kasomis, iš PSDF apmokamas paslaugas turi teikti šių sutarčių ribose ir jokių priemokų iš pacientų imti negali. „Jeigu tai yra visiškai privati, visiškai apmokama konsultacija, visą paslaugos kainą pacientas sumoka gydymo įstaigai“, – aiškino jis.

Pasak VLK direktoriaus, privati medicina gali būti praktikuojama ir toliau – papildomai teikti 100 proc. mokamas paslaugas niekas neuždraus.

Tačiau, skirtingai nei LMS atstovai, G. Bendorius tikino, kad nustatyti PSDF lėšomis kompensuojami paslaugų teikimo įkainiai yra pakankami ir padengia kaštus.

„Gali būti, kad kokia nors viena kita kaina yra šiek tiek per maža, tai jas pataisysime. Tačiau bendrąja prasme 99 proc. kainų yra adekvačios, puikiai padengia kaštus, nesukuria labai didžiulio pelno, bet padengia investicijų, darbuotojų atlyginimų, patalpų išlaikymo, administravimo, IT sistemų kaštus“, – BNS citavo G. Bendorių.

SAM: mokamų sveikatos priežiūros paslaugų nebus atsisakoma

„Kauno diena“ paprašė SAM vadovų pakomentuoti, kodėl planuojant minėtus pokyčius nesitarta su LPOAT, LMS, kitų pacientų, medikų, gydymo įstaigų organizacijų atstovais, taip pat, kaip, nelikus galimybės viešosioms ASPĮ papildomai užsidirbti, be to, kaip, įgyvendinus VLK planus mažinti virškvotinių paslaugų apmokėjimą ir dėl to viešosioms ASPĮ ėmus teikti mažiau paslaugų, SAM spręs pacientų eilių problemas.

Ministrei adresuotus klausimus jos patarėja komunikacijai Irmina Frolova-Milašienė iš pradžių nukreipė viceministrei Jelenai Čeilutkienei, tačiau vėliau gavome ne jos, o SAM Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Nerijos Kaulakienės atsakymus.

– VLK planuojamais sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pakeitimais ketinama sumažinti sutartis viršijančių (virškvotinių) paslaugų apmokėjimą, o sutartis viršijus daugiau nei 50 proc. už suteiktas paslaugas gydymo įstaigoms visai nemokėti. Kodėl siekiama tokių pakeitimų?

Į šį klausimą atsakė VLK: Nauja tvarka skatintų gydymo įstaigas laikytis sutarčių ir teikti pacientams reikalingiausias paslaugas tikslingiau. Šie pokyčiai padėtų užtikrinti tvarų ir racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų naudojimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad PSDF biudžetas yra ribotas, nors kasmet ir didėjantis, jo rodikliai kasmet tvirtinami įstatymu, todėl išlaidos pagal sritis yra paskirstomos taip, kad finansavimas būtų užtikrintas visoms teisės aktais nustatytoms paslaugoms. Fondui kasmet didėjant, didėja ir sutartinės sumos, išlaidos paslaugoms apmokėti taip pat didėja.

Esmė ta, kad kasmet vis auga ir virš sutartinių paslaugų skaičius. Didėja atotrūkis tarp lėšų poreikio ir PSDF galimybės prisiimti papildomus įsipareigojimus.

Na, o turimas PSDF biudžeto rezervas yra skirtas PSDF biudžetui stabilizuoti. Jis naudojamas, kai mažėja šio fondo pajamos arba didėja jo įsipareigojimai ir viršija PSDF biudžeto galimybes.

– Nelikus galimybės valstybinėms ir savivaldybių gydymo įstaigoms papildomai užsidirbti, be to, įgyvendinus VLK planus mažinti virškvotinių paslaugų apmokėjimą, sveikatos priežiūros paslaugų bus teikiama mažiau, tokiu būdu paslaugų pacientams teks laukti ilgiau. Kaip ministerija tokiu atveju žada spręsti pacientų eilių problemas?

– Siūlomi pakeitimai sudarys sąlygas pacientams su gydytojų siuntimais gauti paslaugas be papildomų mokėjimų tiek viešose, tiek privačiose įstaigose. Jei šiuo metu dalis pacientų vengia kreiptis su siuntimais į privačias gydymo įstaigas dėl didelių kainų, taikomų priemokų, tai įsigaliojus naujai tvarkai, kai bus atskirtos nemokamos (apmokėtos PSDF lėšomis) ir mokamos (už kurias moka pats pacientas), pacientai galės drąsiai kreiptis į privačias medicinos įstaigas žinodami, kad iš jų nebus pareikalauta priemokų. Tokiu būdu privačios įstaigos, kaip jos deklaruoja, tikrai padėtų sumažinti eiles viešose gydymo įstaigose.

Priėmus siūlomas įstatymo pataisas pacientui pasirinkimo laisvė nebus apribota, ji kaip tik atsiranda. Nes dabar dažnai privačios įstaigos iš paciento, kuris ateina su gydytojo siuntimu, prašo primokėti už profesoriaus ar habilituoto daktaro konsultaciją, dar gali pasakyti, kad reikia apmokėti papildomus tyrimus. Jei bus priimtos pasiūlytos pataisos, pacientas galės rinktis tą gydymo įstaigą, kuri nereikalaus mokėti, o suteiks paslaugą, kuri jau apmokėta PSDF lėšomis, o pacientui papildomai mokėti nereikės.

– Inicijuojamas Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimas uždraustų gyventojams, kurie moka už savo sveikatos priežiūrą sveikatos draudimo įmokas, jomis pasinaudoti, jei jie nuspręstų pasirinkti jiems labiau priimtinas brangesnes medicinos paslaugas ar priemones. Kodėl gyventojams planuojate drausti pasirinkti brangesnes paslaugas ar medicinos priemones?

Mokamų sveikatos priežiūros paslaugų nebus atsisakoma, siūloma atsisakyti tik priemokų už PSDF lėšomis kompensuojamas paslaugas. Jeigu pageidaus, pacientas galės rinktis mokamas paslaugas ir pats už jas susimokėti. Tačiau svarbu užtikrinti, kad pacientas visuomet turėtų alternatyvą tas pačias paslaugas gauti ir nemokamai, be jokių priemokų.

Ministrė Marija Jakubauskienė pabrėžia, kad teiginys, kad „paslaugos ir priemonės, kurias apmoka valstybė yra prastos kokybės“ yra neatitinkantis realybės. Šiandien šalies ekonominis pajėgumas yra tokio lygio, kad valstybė gali pasirūpinti savo gyventojų sveikata maksimaliai gerai: kvalifikuoti medikai, tie patys dirba ir privačiose, ir viešose įstaigose. Tai, ką perka ir kompensuoja pacientams Valstybinė ligonių kasa, yra kokybiška ir atitinka klinikinius gydymo standartus. Kadangi visi pacientai yra individualūs, tai ir medicininių priemonių reikia individualių. Tačiau taip ir yra sutvarkyta sistema, kad gydantis gydytojas parenka pacientui jam labiausiai tinkantį lęšiuką ar endoprotezą, ir būtent tokią priemonę ir apmoka Valstybinė ligonių kasa. Jau keletą metų nėra senosios tvarkos, kai kompensuojama buvo tik vienos rūšies priemonė, dabar viskas yra individualizuota. Šiuo metu Lietuvoje teikiama sveikatos priežiūra yra aukštos kokybės, nes ją teikia kvalifikuoti gydytojai, naudodami šiuolaikines technologijas.

– Ar, įsigaliojus įstatymo pataisoms, valstybinėse, savivaldybių gydymo įstaigose bus panaikinta galimybė pacientams greičiau gauti paslaugą, pasirinkti vienvietę palatą, geresnį akies lęšiuką ar endoprotezą už jį papildomai prisimokant?

– Apie medicinines priemones atsakyta ankstesniame klausime. Dėl geresnės palatos – tai nėra medicinos paslauga ir tai yra mokama paslauga. Tai papildoma komforto paslauga, kuri liks ir toliau, nes palatų komforto Valstybinė ligonių kasa niekada neapmokėdavo ir kol kas neapmokės.

– Kodėl Sveikatos sistemos įstatymo pataisos parengtos neišklausius Lietuvos pacientų organizacijų tarybos (LPOAT), Medikų sąjūdžio, kitų pacientų, gydytojų, slaugytojų, gydymo įstaigų organizacijų atstovais?

– Rengiant XIX Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą, planuojami Sveikatos apsaugos sistemos darbai buvo diskutuojami su visais suinteresuotais partneriais: pacientų organizacijomis, gydymo įstaigomis, asociacijomis, medikų organizacijomis, visi galėjo viešai teikti komentarus. Vyko vieša diskusija, SAM gavo daug komentarų. Į dalį jų buvo atsižvelgta. Į Sveikatos apsaugos ministeriją buvo kviečiam susitikti medikų, ligoninių asociacijų atstovai ir visi buvo informuoti apie šią nuostatą. Ministerija išgirdo ir kritinių, ir labai konstruktyvių pasiūlymų. Ministerijos išplatinta žinia apie siūlymą naikinti priemokas ir dabar suteikia galimybes diskutuoti, teikti pasiūlymus, nes tam ir yra žinia viešinama, kad vyktų socialinis dialogas.

– Ar, svarstant įstatymo pataisas, bus atsižvelgta į LPOAT, Medikų sąjūdžio, kitų medikų atstovų ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovų (valstybinių, savivaldybių ir privačių) pozicijas?

– Šiuo metu siūlomi įstatomi pakeitimai yra įkelti į Teisės aktų informacinę sistemą, kur su siūlymais gali susipažinti visos suinteresuotos pusės ir gali teikti pasiūlymus. Medikų sąjūdžio, Privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos atstovai dalyvavo ir SAM spaudos konferencijoje, kurioje buvo pristatyti ministerijos siūlymai dėl priemokų. Teikti pasiūlymus gali visos suinteresuotos pusės.