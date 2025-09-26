Pagalbos prašanti mama: tik noriu, kad dukrai nebeskaudėtų

Situacija – labai sudėtinga
„Arinai labai reikalinga skubi abiejų klubų (išniręs visiškai) operacija, nes negaliu net sauskelnių pakeisti. Situacija – labai sudėtinga, – pasakojo keturmetės mama. – Gegužės pabaigoje kreipėmės į Lietuvos medikus, tačiau kai kurie operacijos nedaro, kiti mums neatsako, tačiau Lenkijoje, Paley institute, dukrą sutiko operuoti. Kaina – 37 tūkst. eurų – mums nepakeliama.“
Pašnekovė pasakojo iš Lenkijos medikų išgirdusi, kad situacija blogėja, mergytė negali sportuoti.
„Vaikas naktį negali kojytės atlenkti, jūs neįsivaizduojate, kaip ji verkia. Nebežinau, kur Lietuvoje dar kreiptis, o vaikui skauda. Kadangi viena kojytė trumpesnė už kitą, tai nežinau, ar dukra atsistos, bet Lenkijoje medikai daro stebuklus. Aš tik noriu, kad jai neskaudėtų. Gal ji nestovės, gal ji nesėdės, bet jei aš nieko nedarysiu, tai nieko nebus“, – vylėsi mama.
Kadangi šeima pagalbos kreipiasi ne pirmą kartą, už iš geradarių ir rėmėjų jau surinktą pinigų sumą spalio pabaigoje Arina planuoja vykti reabilitacijai (be fizioterapijos, nes dėl klubų būklės tai neįmanoma) į Lenkiją, taip pat, kaip teigia mama, mergaitė užrašyta pas vieną geriausių Lenkijoje vaikų neurologų. Mergytę apžiūrės ir ortopedai.
Gimė sveika
Apie tai, kad teks sunkiai kovoti dėl mergytės sveikatos moteris 2021 metų sausį, kai gimė Arina su dvynuke seserimi Darina, net neįsivaizdavo. Abi mergaitės gimė sveikos: svoris siekė po 3 kilogramus, ūgis – po 50 centimetrų. Kaip pasakojo mama, po cezario pjūvio operacijos trečią dieną šeima iš ligoninės iškeliavo namo. „Viskas buvo puiku, džiaugėmės greitai augančiomis atžalomis. Mergaitės pradėjo vaikščioti, dainavo, šėlo kartu. Tačiau 2022 metų birželio 18 dieną pastebėjau, kad mažytei kažkas negerai – ji buvo liūdna, nuolat miegojo“, – prisiminė mama. Atlikti tyrimai iš pradžių nieko blogo nerodė, tačiau prieš išvykimą iš ligoninės Arinai prasidėjo sunkus epilepsijos priepuolis. Mergaitė buvo paguldyta į reanimacijos skyrių.
„Vaikas geso valandomis, medikų konsiliumas negalėjo nustatyti, kas paskatino tokią būseną, dėl kokios priežasties tinsta smegenys. Birželio 23 dieną sulaukėme skambučio iš ligoninės, kad norint išgelbėti vaiką, reikia atlikti kaukolės šalinimo operaciją“, – pasakojo mama. Nustatyta, kad mergaitė serga pirmos ir penktos kategorijos herpeso virusu. Ši klastinga liga labai greitai pažeidžia organus.
„Trys sunkios savaitės reanimacijoje, mažytė – komoje, dar šešios savaitės – ligoninėje. Iš besišypsančios mergaitės ji pavirto nervų kamuoliuku su nuolatiniais epilepsijos priepuoliais. Ji nebegali nieko: nei valgyti, nei sėdėti, tik neseniai pradėjo stebėti, valgyti trintą maistą. Per du metus mūsų šeimos gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Mergytei nuolat reikalinga priežiūra, todėl dirbti gali tik vienas iš tėvų. Darbo dienomis dirba vyras, savaitgaliais aš. Per paskutinius tris metus mes dešimt kartų lankėmės Lenkijos reabilitacijos centruose, pas Lietuvos medikus, sanatorijose“, – apie gyvenimo kasdienybę pasakojo moteris, auginanti ne vieną vaiką.
Mama vardija Arinos diagnozes ir būkles: nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė, dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais; spazminė tetraplegija; kitos patikslintos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos; intercerebrinis kraujavimas į pusrutulio žievę; smegenų edema; herpeso viruso sukeltas encefalitas; rijimo sutrikimai; kiti hiperkineziniai sutrikimai. Mergaitei reikalinga gastrostomos priežiūra.
„Mažytė daug sportavo Lenkijoje, bet geriausia derinti Tomatis terapiją su kineziterapija, o klubų būklė tai daryti trukdo“, – sakė mama.
Pasiteiravus, ar mergytės būklė nuo to momento, kai išgirdo diagnozes, gerėja, mama neslėpė optimizmo. „Aišku, gerėja. Ji reaguoja, ji valgo, nors yra gastrostoma, ji šypsosi, atpažįsta žmones. Buvo 0, o dabar 15–20 proc. dukrytės mums pavyko sugrąžinti – ir mes tikrai nesustosime“, – teigė mergytės mama, dar kartą padėkojusi geradariams žmonėms.
Norintys finansiškai prisidėti, tai gali daryti šiais rekvizitais:
Arinos Marijos Černiauskaitės paramos fondas
Kodas: 306288039
Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas
Buveinės adresas: Vilnius, Laisvės pr. 66-19
„Swedbank“: LT697300010182409254
