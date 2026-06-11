NVSC: šiemet fiksuoti devyni tymų atvejai, du iš jų – įvežtiniai

Daugiausia – septyni atvejai šiemet fiksuoti Kauno apskrityje, dar du – Panevėžio. Tuo metu tymais užsikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos.
Per visus 2025 metus Lietuvoje buvo registruota 11 tymų atvejų, iš kurių penki fiksuoti Vilniaus, keturi – Kauno, po vieną Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse.
NVSC teigimu, septyni pernai fiksuoti atvejai buvo įvežtiniai.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, per pastaruosius dvylika mėnesių iki 2026 metų balandžio 30 dienos Europoje buvo užregistruoti 3,7 tūkst. tymų atvejų.
Daugiausiai atvejų fiksuojama Bulgarijoje. Tuo metu kaimyninėje Latvijoje, balandžio 15 dienos duomenimis, oficialiai patvirtinti 49 tymų atvejai.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 2024 metais pasaulyje nuo tymų mirė apie 95 tūkst. žmonių. Daugiausia – neskiepyti arba nepilnai paskiepyti vaikai iki penkerių metų.
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