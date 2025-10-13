 NVSC: sergamumas gripu, COVID-19 ir kitomis kvėpavimo takų infekcijomis išlieka panašus

NVSC: sergamumas gripu, COVID-19 ir kitomis kvėpavimo takų infekcijomis išlieka panašus

2025-10-13 20:12
ELTOS inf.

Praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga lygis išliko panašus, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

NVSC: sergamumas gripu, COVID-19 ir kitomis kvėpavimo takų infekcijomis išlieka panašus
NVSC: sergamumas gripu, COVID-19 ir kitomis kvėpavimo takų infekcijomis išlieka panašus / D. Labučio/ELTOS nuotr.

Spalio 6–12 d. bendras sergamumo rodiklis buvo 1117,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, kai prieš savaitę jis buvo nežymiai didesnis – 1139,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias šis rodiklis praėjusią savaitę registruotas Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

Dėl gripo buvo hospitalizuoti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 105 asmenys, iš kurių 2 buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.

Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 4 mirties atvejai. Asmenys priklausė 70–79 (1 asmuo) ir 80–89 (3 asmenys) amžiaus grupėms.

 

 

Šiame straipsnyje:
COVID-19
gripas
kvėpavimo takų infekcijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų