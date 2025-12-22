NVSC: per savaitę nuo gripo mirė du žmonės, dar vieną pražudė koronavirusas

Centro duomenimis, bendras sergamumo gripu, COVID-19 ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) rodiklis per savaitę išaugo iki 1310 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Ankstesnę savaitę jis buvo 1246,1 atv. 100 tūkst. gyventojų.
Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldytas 231 asmuo, kurių 67 proc. sudaro vaikai, dėl COVID-19 ligos – 42 žmonės. Per savaitę gripas pražudė du Kauno ir Klaipėdos apskrities gyventojus. Jie priklausė 60–69 m. ir 80–89 m. amžiaus grupėms, abu turėjo lėtinių ligų, nebuvo skiepyti.
Be to, taip pat fiksuotas vienas mirties atvejis nuo COVID-19 ligos. Centro žiniomis, nuo šios ligos mirė Kauno apskrities gyventojas, kuris priklausė 80–89 m. amžiaus grupei, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo skiepytas.
Šiuo metu epideminis sergamumo lygis pasiektas 7 savivaldybėse, didžiausias sergamumas užfiksuotas Vilniaus ir Alytaus savivaldybėse.
Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsaugos nuo gripo ir COVID-19 priemonė – skiepai. Pasiskiepyti nuo abiejų šių virusų galima vieno vizito pas gydytoją metu.
Taip pat, siekiant išvengti infekcijų bei apsaugoti kitus, rekomenduojama laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, dažnai plauti rankas. Pajutus į gripo panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmą ar pan.), raginama nedelsti ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.
