 NVSC: prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja, stebimas sergamumo COVID-19 augimas

NVSC: prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja, stebimas sergamumo COVID-19 augimas

2026-09-28 17:28
BNS inf.

Prasidedant gripo sezonui stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas, rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasirūpinti vakcinacija, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

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<span>NVSC: prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja, stebimas sergamumo COVID-19 augimas</span>
NVSC: prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja, stebimas sergamumo COVID-19 augimas / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

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Anot jo, taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, o pneumonija yra viena dažniausių gripo komplikacijų.

Pasak centro, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta – jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkričio mėnesį.

„Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, jog žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo. Skiepytis rekomenduojama viso gripo sezono metu. Po vakcinacijos imuninė apsauga susiformuoja maždaug per 10–14 dienų, todėl pasiskiepyti lapkričio–gruodžio mėnesiais taip pat yra prasminga, atsižvelgiant į įprastą gripo sergamumo piką“, – teigiama pranešime.

Praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 646,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

NVSC teigimu, šie skaičiai panašūs į ankstesnių sezonų tuo pačiu laikotarpiu.

Gripo sergamumo kilimas Lietuvoje dažniausiai registruojamas rudenį, o didžiausias sergamumas – sausio–vasario mėnesiais.

Gripo sezonas įprastai prasideda rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje.

Šiame straipsnyje:
NVSC
gripas
ligos
infekcija
COVID-19
vakcina

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