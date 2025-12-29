NVSC: praėjusią savaitę nuo gripo mirė trys žmonės, nuo COVID-19 – du

Pasak centro, nuo gripo mirė Kauno, Vilniaus ir Marijampolės apskrities gyventojai, kurie priklausė 60–69, 70–79 ir 80–89 metų amžiaus grupėms, turėjo lėtinių ligų ir buvo nepasiskiepiję.
Nuo COVID-19 mirė du Kauno apskrities gyventojai, priklausę 70–79 ir 80–89 metų amžiaus grupėms. Vienas jų turėjo lėtinių ligų, dėl kito nėra žinoma, taip pat abu nebuvo pasiskiepiję.
Iš viso šį sezoną nuo gripo mirė septyni žmonės, nuo COVID-19 ligos – 26 žmonės.
Dėl gripo iš viso Lietuvoje į ligonines paguldyta 250 žmonių, dėl koronaviruso – 33. Dėl šių ligų 19 asmenų buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.
NVSC duomenimis, Lietuvoje praėjusią savaitę sergamumo rodikliai sumažėjo. Anot centro, tokia tendencija būdinga šventiniam laikotarpiui – kasmet per moksleivių atostogas į gydytojus besikreipiančių asmenų skaičius sumažėja, atitinkamai fiksuojami ir mažesni sergamumo rodikliai.
Gruodžio 22–28 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis siekė 766,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Ankstesnę savaitę jis buvo 1310 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.
