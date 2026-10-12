NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus, sergamumas truputį sumažėjo

Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupei, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs.
Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota.
NVSC duomenimis, spalio 5–11 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 553,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų, praėjusią savaitę jis buvo nežymiai didesnis – 592,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.
Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
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