 NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus, sergamumas truputį sumažėjo

NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus, sergamumas truputį sumažėjo

2026-10-12 16:33
BNS inf.

Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, trys žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė du žmonės, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

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<span>NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus, sergamumas truputį sumažėjo</span>
NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus, sergamumas truputį sumažėjo / Asociatyvi magnific nuotr.

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Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupei, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs.

Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota.

NVSC duomenimis, spalio 5–11 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 553,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų, praėjusią savaitę jis buvo nežymiai didesnis – 592,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

Šiame straipsnyje:
NVSC
ligos
mirtis
gripas
infekcijos
kvėpavimo takai

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