NVSC: didėja sergamumas gripu

Pranešama apie mirtį nuo COVID-19
2025-12-01 16:46
Lietuvoje didėja sergamumas gripu – praėjusią savaitę dėl šio susirgimo į ligonines buvo paguldyti 33 asmenys, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Tuo metu dėl COVID-19 ligos į ligonines buvo paguldyti 27 žmonės, o vienas asmuo mirė.

NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendro sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo didesnis nei ankstesnę savaitę ir siekė 712 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Praėjusią savaitę – 587,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

NVSC praneša, kad sergamumas gripu didėja tarp vaikų – praėjusią savaitę ši amžiaus grupė sudarė daugiau nei 60 proc. visų susirgusiųjų.

Anot centro, Lietuvoje sergamumo gripu rodikliai panašūs į kitų ES šalių – matoma sergamumo didėjimo tendencija, kuri šiemet fiksuojama maždaug trimis savaitėmis anksčiau nei ankstesniais sezonais.

Mažiausias sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų ligomis buvo Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

