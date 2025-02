Nusilpo imunitetas? Svarbūs gydytojos patarimai

Svarbūs sveiki įpročiai

Laboratorinės medicinos gydytoja Eglė Marciuškienė teigia, kad, norint turėti stiprų imunitetą, visų pirma reikia propaguoti sveiką gyvenimo būdą̨ ir ugdyti sveikus įpročius. Tam svarbi subalansuota mityba, pakankamai miego, reguliari mankšta, svorio kontrolė, žalingų̨ įpročių ir streso vengimas.

„Siekdami sustiprinti imunitetą žmonės neretai užsiima savigyda – vartoja įvairiausių vaistų, vitaminų, papildų. Tačiau taip stiprinant imunitetą ne tik galima nesulaukti norimo poveikio, bet ir pakenkti sau. Labai svarbu žinoti individualius organizmo poreikius ir prie jų prisitaikyti“, – sako gydytoja ir išskiria kelis pagrindinius mitus, kuriais norint stipraus imuniteto vadovautis nereikėtų.

Didžiulės papildų dozės nepadės

Neretai teigiama, kad imunitetą sustiprinti gali padėti įvairių maisto papildų vartojimas. Vis dėlto medikė sako, kad, tiksliai nežinant, kokių vitaminų ar mikroelementų organizmui trūksta, naudos vartojant papildus galima ir nesulaukti.

„Kasdienis multivitaminų vartojimas tikriausiai yra gera idėja išlikti sveikiems, jei mityba nevisavertė. Tačiau neįrodyta, kad vieno vitamino ar papildo didžiulės dozės padeda imuninei sistemai“, – teigia E. Marciuškienė.

Be to, anot jos, per didelės kai kurių vitaminų dozės organizmui gali ir pakenkti. Pavyzdžiui, vitaminas D yra svarbus visoms amžiaus grupėms, ypač vaikams ir vyresniems žmonėms. Nevalgant pakankamai riebios žuvies, pavyzdžiui, lašišos, mažai būnant lauke, organizmas nepagamina pakankamai vitamino D, todėl dažnam būtina papildyti jo atsargas. Tačiau per didelis vitamino D kiekis gali sukelti rimtų sveikatos problemų: pykinimą, vėmimą, inkstų akmenligę ar inkstų nepakankamumą.

Eglė Marciuškienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Reikia atlikti tyrimus

Vis dėlto, nusprendus vartoti papildų ar vaistų, skirtų imunitetui stiprinti, reikėtų atlikti keletą svarbių tyrimų, kurie gali padėti įvertinti organizmo būklę ir galimus imuninės sistemos sutrikimus.

Vienas iš pirmųjų tyrimų, kurį rekomenduojama atlikti, – bendras kraujo tyrimas (BKT). Jis padeda nustatyti, ar nesergate maažakraujyste, įvertinti baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų), kurie yra svarbūs kovojant su infekcijomis, ir trombocitų kiekį, atsakingą už kraujo krešėjimą.

„Be to, svarbu įvertinti mikroelementų, tokių kaip varis ir cinkas, kiekį kraujyje. Nors vario trūkumas nustatomas retai, tačiau šis mikroelementas būtinas imuninių ląstelių, ypač neutrofilų ir limfocitų, veiklai ir vystymuisi. Jo trūkumas gali turėti neigiamą įtaką organizmo apsaugai nuo infekcijų. Cinkas, nors ir populiarus maisto papildas dėl naudos peršalus, turi būti vartojamas atsargiai. Jei organizmui cinko netrūksta, per daug jo vartojant gali pablogėti kitų svarbių mikroelementų, pavyzdžiui, geležies ir vario, įsisavinimas. Tad tyrimai labai svarbūs“, – pabrėžia medikė.

Populiarusis vitaminas C gali padėti sumažinti peršalimo simptomus ir susirgimų dažnį, tačiau perdozavus gali sukelti neigiamų padarinių: viduriavimą, skrandžio spazmų ir net parodyti klaidingus cukraus kiekio kraujyje rezultatus. Žmonėms, sergantiems hemochromatoze, didelis vitamino C kiekis gali sukelti geležies kaupimąsi organizme, todėl būtinas atsargumas.

Visų šių tyrimų tikslas – įsitikinti, kad imunitetas veikia tinkamai ir papildai nepadarys daugiau žalos nei naudos.

Vadovaujasi mitais

Mitų apie imunitetą ir jo stiprinimą medikė teigia girdėjusi įvairiausių. Ji pasakoja, kad nuolatinis rankų dezinfekavimo priemonių naudojimas nepadės kovoti su peršalimu ir ligomis, kaip dažnai manoma.

Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie dažnai valgo vaisių ir daržovių, serga rečiau. Šie produktai suteikia reikalingų maistinių medžiagų, kurios padeda organizmui kovoti su virusais ir bakterijomis.

Perdėta higiena, įskaitant mikrobus naikinančio muilo naudojimą ir dušą kelis kartus per dieną, sunaikina gerąsias bakterijas, kurios svarbios mūsų imuninei apsaugai. Rankų dezinfekavimo priemonės taip pat turi sausinantį poveikį, todėl oda gali tapti jautresnė ir pažeidžiamesnė.

Gydytoja pasakoja girdėjusi nuomonių, kad kūdikiai ir maži vaikai neturi visiškai išsivysčiusios imuninės sistemos, todėl svarbu, kad augtų sterilioje aplinkoje. Tačiau, medikės teigimu, tai klaidingas požiūris – per daug sterili aplinka gali trukdyti normaliai vystytis imuninei sistemai. Jei kūdikis laikomas per sterilioje aplinkoje, jis gali netekti svarbių bakterijų, kurios padeda formuoti imunitetą ir sudaro barjerą infekcijoms.

Kitas dažnas mitas – nepakankamas miegas neturi įtakos imuninei sistemai. Iš tiesų miegas yra labai svarbus imunitetui, nes tik miegant kūnas sugeba normaliai pailsėti ir pasirengti kovoti su ligomis.

„Kiekvieno žmogaus miego poreikiai skirtingi, tačiau suaugusiesiems dažniausiai reikia 7–8 valandų miego per naktį. Jei nuolat neišsimiegate, susikaupia miego deficitas, kurio neįmanoma kompensuoti ilgiau miegant tik savaitgaliais“, – dėsto pašnekovė.

Mityba ir nusiteikimas

Vaisių ir daržovių vartojimo nauda imuninei sistemai dažnai nuvertinama, tačiau jie gali turėti didelės naudos.

„Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie dažnai valgo vaisių ir daržovių, serga rečiau. Šie produktai suteikia reikalingų maistinių medžiagų, kurios padeda organizmui kovoti su virusais ir bakterijomis“, – pasakoja E. Marciuškienė.

Galiausiai gydytoja pastebi, jog neklysta manantys, kad sveikatai gali būti naudingas net ir teigiamas požiūris, gera nuotaika. Anot medikės, tyrimai rodo, kad gera nuotaika ir optimizmas gali padėti stiprinti imuninę sistemą. O štai ilgalaikis stresas silpnina imuninės sistemos atsaką.