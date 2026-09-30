Nuo spalio poliklinikose keičiasi tvarka

Pokyčių iniciatoriai teigė, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė.
Atvykus į polikliniką pacientas bus nukreiptas arba pas šeimos gydytoją, arba pas slaugytoją.
„Pacientai ateina per registratūrą, tad pirminis filtras įvyksta ten – ar žmogui užtenka slaugytojo, ar reikia pas gydytoją“, – aiškino Antakalnio poliklinikos vyriausioji slaugos administratorė Olga Jacunska.
„Pacientas galės kreiptis į gydymo įstaigą, greičiau gauti paslaugą, o gydytojas suteikti dėmesio sudėtingesniems atvejams“, – pabrėžė Valstybinės ligonių kasos (VLK) Paslaugų kompensavimo skyriaus vyr. specialistė Diana Prochorova.
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Kaip bus reguliuojami pacientų srautai, ypač tiems, kurie registruojasi internetu, poliklinikos dar sprendžia.
Iki šiol slaugytojai galėjo skirti gripo ir COVID-19 testus, pratęsti lėtinių ligų vaistų receptus, kviesti pacientus profilaktiniams patikrinimams. Nuo šiol jų kompetencijos bus platesnės – jie galės skirti ir daugiau tyrimų.
„Kaip pavyzdys, pacientams, kuriems suplanuota operacija, gaunantiems lapelį su tyrimais, užsiregistravus pas slaugytoją, jis paskirs tyrimus. Tiesa, vertinimui registruos pas gydytoją. Taip sutaupome vieną gydytojo konsultaciją“, – pasakojo Šeimos gydytojų profesinės sąjungos vadovė Alma Astafjeva.
Slaugytojai taip pat galės skirti kai kuriuos infekcijų tyrimus.
„Skirti meningokoko testą, dėl viduriavimų, roto testuką paskirti ir atlikti“, – vardijo O. Jacunska.
Daugiau atsakomybės slaugytojams atiteks ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Kai kuriais atvejais išplėstinės praktikos slaugytojai galės paskirti ir gydymą.
„Čia yra kalba apie antibiotikus, esant poreikiui“, – patikslino D. Prochorova.
Vis dėlto slaugytojų asociacija pokytį vertina nevienareikšmiškai. Pasak jos atstovų, slaugytojai sulaukė didesnio pripažinimo, tačiau kyla klausimų, ar visų darbuotojų kompetencijų tam pakaks.
„Organizacijoje turime įvairių diskusijų, nes turime įvairių kartų parengimo slaugytojų. Diskusijų ir streso kyla darbuotojams“, – teigė Slaugos specialistų organizacijos prezidentė Aušra Volodkaitė.
Pokyčiai įvedami ir tuo metu, kai dėl rudeninių virusų pacientų srautai išauga.
„Tai, kad plečiamos bendrosios praktikos slaugytojų kompetencijos, yra teigiamas reiškinys. Kyla du klausimai. Pirmas – ne visos šeimos gydytojų komandos turi pilną komplektaciją bei kas tai turės padaryti“, – kalbėjo Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė.
Nerimo kyla ne tik tarp darbuotojų, bet ir tarp dalies pacientų. Jie klausia, ar dėl pokyčių nesuprastės gydymo kokybė.
„Nemanau, kad slaugytojo kompetencija tą atlikti. Suprantu, jei dėl pažymų į mokyklą“, – sakė vilnietė.
„Kita kompetencija, nes vis dėlto gydytojai yra gydytojai. Kas čia per caro laikai prie slaugytojos grįžti“, – komentavo kita gyventoja.
Anot medikų, daug kas priklausys nuo to, kaip poliklinikos pasiskirstys darbus.
„Kompetentingos mūsų visos slaugytojos. Čia bus užduotis ir mums – vidinis darbų paskirstymas“, – tikino O. Jacunska.
Lieka klausimas ir dėl didesnės atsakomybės bei atlygio.
„Mano žiniomis, šeimos gydytojų komandos įkainis nėra didinamas“, – neslėpė A. Volodkaitė.
Tiesa, už dalį tyrimų Valstybinė ligonių kasa numato papildomą apmokėjimą įstaigoms.
„Valstybinė ligonių kasa už tyrimus moka skatinamąjį priedą, tad apmokama papildomai įstaigai“, – aiškino D. Prochorova.
Tiesa, medikų atstovai kelia klausimų, ar šių lėšų pakaks.
„Ministerija skelbia, kad už tam tikras procedūras bus sumokėta, bet visa kita tarsi perkeliama administracijai. Žinome, kaip buvo, kai žadėta kelti atlyginimus. Ministerija pasižada kelti, o administracija neturi iš ko, tad kyla įtampos ir konfliktai“, – teigė A. Gerliakienė.
Dar pavasarį skelbta, kad Lietuvoje trūksta apie 2 tūkst. slaugytojų. Teigiama, kad vienas iš sprendimų galėtų būti slaugytojų pritraukimas iš trečiųjų šalių. Tokiems specialistams reikėtų užtikrinti konkurencingą atlyginimą, t. y. apie 1,7 tūkst. eurų į rankas.
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